Região

CPTM alerta alterações operacionais nas linhas 11-Coral e 12-Safira no Alto Tietê

As alterações operacionais ocorrem nas linhas para obras de melhoria e modernização

23 janeiro 2026 - 10h40Por Da Reportagem Local
- (Foto: Laura Barcelos/DS)

As linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que atendem a região, terão mudanças operacionais que serão realizadas no sábado (24) e domingo (25), para a execução de obras de melhorias e modernização ao longo da via férrea.

Linha 11-Coral
•    Sábado (21h até o fim da operação): Embarque e desembarque pela plataforma 2 nas estações Calmon Viana, Braz Cubas e Jundiapeba para pintura de passarela e carga de trilhos.
•    Domingo (Toda a operação): Trens utilizam a plataforma 2 nas estações Calmon Viana e Suzano para serviços de rede aérea e pintura.
•    Domingo (8h às 17h): Circulação interrompida entre Luz e Palmeiras-Barra Funda. A orientação é utilizar a Linha 10-Turquesa para realizar este trecho.

Linha 12-Safira
•    Sábado (23h até o fim da operação): Trens utilizam a plataforma 1 nas estações USP Leste e Comendador Ermelino, e a plataforma 2 nas estações Jardim Romano e Engenheiro Manoel Feio para manutenção de via e proteção de cabos.
•    Domingo (4h às 20h): Operação mantida pela plataforma 1 nas estações USP Leste e Comendador Ermelino para poda de árvores e manutenção preventiva.

Linha 10-Turquesa
•    Sábado (21h até o fim da operação) e Domingo (Toda a operação): No sentido Palmeiras-Barra Funda, os trens circulam pela plataforma 3 na Estação Tamanduateí para obras de demolição e reconstrução de via.

Expresso Aeroporto
•    Domingo (8h às 17h): O serviço terá partidas e chegadas pela Estação da Luz, operando com intervalos de 1 hora durante todo o dia.

