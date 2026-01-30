CPTM alerta alterações operacionais nas linhas 11-Coral e 12-Safira no Alto Tietê

As linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que atendem a região, terão mudanças operacionais que serão realizadas no sábado (31) e domingo (1°), para a execução de obras de melhorias e modernização ao longo da via férrea.

Linha 11-Coral

Estações Suzano e Calmon Viana (21h às 24h de sábado): o embarque e desembarque serão realizados pela plataforma 1 para pintura de passarela metálica na estação Calmon Viana; Estações Jundiapeba e Braz Cubas (23h às 24h sábado): os trens utilizam apenas a plataforma 2; Estação Mogi das Cruzes (23h às 24h sábado): os embarques e desembarques acontecem na plataforma 4. As alterações ocorrem para realização de serviços preventivos nas máquinas de chaves das unidades remotas no trecho; Estação Antonio Gianetti Neto (4h às 13h de domingo): os trens utilizam apenas a plataforma 2 para realização de serviços na via permanente; Estação Antonio Gianetti Neto (13h às 22h de domingo): os trens utilizam apenas a plataforma 1 para realização de serviços na via permanente; Estação Tatuapé (8h às 24h de domingo): os embarques e desembarques acontecem pela plataforma 3. As alterações ocorrem para realização de obras de manutenção na plataforma 1.

Linha 12-Safira

Estação Tatuapé (21h até 24h de sábado): Trens utilizam a plataforma 2 devido à carga de materiais.

Linha 10-Turquesa

Estação Tamanduateí (21h de sábado até 24h de domingo): os passageiros que embarcam no sentido Palmeiras-Barra Funda, devem utilizar a plataforma 2. A mudança é necessária para substituição de trilhos e dormentes, manutenção em um aparelho de mudança de via, limpeza de lastro e carga e descarga de materiais; Estações Ribeirão Pires e Guapituba (23h às 24h sábado): os trens utilizam apenas a plataforma 1, devido à manutenção das máquinas de chaves de aparelhos de mudança de via no trecho; Domingo (8h às 17h): os trens chegam e partem da estação da Luz. Como alternativa, o passageiro poderá utilizar a linha 11-Coral para chegar à estação Palmeiras-Barra Funda. A medida ocorre para manutenção das chaves seccionadoras no trecho.

Expresso Aeroporto

Domingo (5h às 24h): O serviço operando com intervalos de 1 hora durante todo o dia.

Segundo a CPTM, os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.