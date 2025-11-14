CPTM alerta para mudanças no Alto Tietê nas Linhas 11-Coral e 12-Safira

As linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que atendem a região, terão mudanças operacionais que serão realizadas no sábado (15) e domingo (16), para a execução de obras de melhorias e modernização ao longo da via férrea.

No sábado, das 23h30 até o fim da operação comercial, os trens da Linha 12-Safira utilizam a plataforma 2 na estação Engenheiro Manoel Feio, devido à manutenção preventiva nas máquinas de chave dos aparelhos de mudança de via.

Na Linha 11-Coral, entre 21h de sábado e 8h de domingo, as composições circulam pela plataforma 2 nas estações Guaianases, Antônio Gianetti Neto e Calmon Viana.

Já no domingo, também na Linha 11-Coral, os trens utilizam a plataforma 2 na estação Calmon Viana e a plataforma 8 na estação Palmeiras-Barra Funda, para serem realizadas obras de infraestrutura.

Do início da operação comercial até às 8h e das 14h até 24h, os trens da Linha 12-Safira circulam em via única entre as estações São Miguel Paulista e Itaim Paulista, devido à substituição de cabos da rede aérea do local.

Demais linhas

No domingo, das 4h às 7h, os trens utilizam a plataforma 2 nas estações Jaraguá e Vila Aurora da Linha 7-Rubi. Das 14h às 22h, o embarque e o desembarque devem ser feitos pela plataforma 2 na estação Água Branca e pela plataforma 7 na estação Palmeiras-Barra Funda. Nas estações Botujuru e Campo Limpo Paulista, das 14h às 20h e das 23h até o fim da operação comercial, as composições circulam pela plataforma 2.

Já na Linha 10-Turquesa, entre 4h e 6h, os trens circulam pela plataforma 1 nas estações Guapituba e Ribeirão Pires. Das 14h às 22h, os trens não circulam entre as estações Luz e Palmeiras-Barra Funda, podendo o passageiro utilizar a Linha 11-Coral como alternativa. As alterações são necessárias para realização de manutenção preventiva de equipamento de via.

Na Linha 13-Jade, das 14h até o fim da operação comercial, os trens circulam pela plataforma 2 na estação Engenheiro Goulart e pela plataforma 8 da estação Palmeiras-Barra Funda.

Durante toda a operação comercial de domingo, o Expresso Aeroporto terá intervalo de 1 hora devido à revisão geral da rede aérea.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.