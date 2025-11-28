CPTM alerta para mudanças no Alto Tietê nas Linhas 11-Coral e 12-Safira

As linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que atendem a região, terão mudanças operacionais que serão realizadas no sábado (29) e domingo (30), para a execução de obras de melhorias e modernização ao longo da via férrea.

No sábado, na Linha 11-Coral, das 21h até o final da operação, os passageiros vão utilizar a plataforma 2 da Estação Calmon Viana para o embarque e o desembarque nos dois sentidos. A partir das 23h, até o fim da operação, na Estação Aracaré (Linha 12-Safira), o embarque e o desembarque nos dois sentidos serão feitos pela plataforma 2.

No domingo, na Linha 11-Coral, entre 4h e 14h, o embarque e o desembarque na Estação Antonio Gianetti Neto será pela plataforma 1, e, das 14h até o final da operação, pela plataforma 2. Já na Estação Calmon Viana, entre 4h e 8h, o embarque e o desembarque nos serão pela plataforma 2 para a realização de obras antivandalismo, como a substituição de cabo nu por cabo isolado.

Entre 8h e 17h, os trens da Linha 11-Coral não seguem até a Estação Palmeiras-Barra Funda, realizando as chegadas e saídas na Estação da Luz. O passageiro poderá utilizar a Linha 10-Turquesa como alternativa para seguir viagem até a Estação Palmeiras-Barra Funda. A estratégia operacional é para a realização de obras de instalação de infraestruturas e placas fotovoltaicas no telhado da plataforma 1 da estação.

Na Linha 12-Safira, o embarque e o desembarque na Estação Aracaré serão feitos pela plataforma 2, do início da operação até 7h, para obras de substituição de telhas, alívio de tensão, soldas e carga, descarga e remanejamento de materiais na via.

Entre 7h e 20h, a mudança será na Estação Engenheiro Manoel Feio, com o embarque e o desembarque acontecendo na plataforma 2. E das 20h até o final da operação comercial, nas estações Comendador Ermelino e São Miguel Paulista, os passageiros utilizarão a plataforma 1 para embarque e desembarque para carga, descarga e remanejamento de materiais na via.

Demais linhas

No sábado, na Linha 10-Turquesa, das 23h30 até o final da operação, o embarque e o desembarque na Estação Mauá, nos dois sentidos, serão feitos pela plataforma 4, e na Estação Capuava pela plataforma 2. Nos dois trechos haverá obras para troca de equipamento de via.

No domingo, para os passageiros que irão utilizar a Linha 10-Turquesa, as mudanças para realização de obras para a continuidade do lançamento de cabo mensageiro serão na Estação Mauá, com o embarque e o desembarque, nos dois sentidos, realizados pela plataforma 4, e na Estação Capuava pela plataforma 2. A alteração ocorrerá entre 4h e 6h nas duas estações.

Já entre 11h e 20h, quem utilizar a Estação Ribeirão Pires deverá embarcar e desembarcar pela plataforma 2, nos dois sentidos. No trecho, haverá obras de substituição de trilhos com solda, dormentes de madeira e limpeza de lastro.

Durante toda a operação comercial de domingo, o Expresso Aeroporto terá intervalo de 1h. E o embarque e o desembarque, nos dois sentidos, ocorrerão na plataforma 2 das estações Aeroporto-Guarulhos, Guarulhos-Cecap e Engenheiro Goulart. E, das 8h às 17h, os trens chegam e partem da Estação da Luz. A estratégia operacional é para realização de revisão geral de rede aérea com medição de desgaste, desbloqueio e poda de árvores e outros serviços.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos.