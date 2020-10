CPTM arrecada 8.750 brinquedos para o Dia das Crianças

A campanha de arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças promovida pela CPTM superou todas as expectativas e recebeu 8.750 doações nas 17 estações que participaram da ação. E se antes duas instituições que trabalham com crianças carentes receberiam os presentes, com o número recorde foi possível elevar esses locais para 11.

A ação foi idealizada por colaboradores da CPTM da Estação Tatuapé (Linhas 11-Coral e 12-Safira) e logo foi seguida por outras, inclusive de outras linhas. A iniciativa foi prontamente apoiada pelo Comitê de Responsabilidade Social da CPTM, que reforça o suporte aos trabalhos de incentivo a ações solidárias.

A arrecadação dos brinquedos em bom estado de conservação ocorreu de 15 de setembro a 5 de outubro, e a entrega para as 11 instituições pela CPTM acontecerá a partir do dia 9 de outubro. Grande parte das instituições beneficiadas irá retirar as doações em estações próximas às suas sedes.

A Associação Elite, que fica na Cidade Tiradentes, irá retirar os brinquedos na Estação Guaianases, por exemplo. Já o Coletivo Estopô Balaio, do Jardim Romano, irá retirar as doações na Estação de mesmo nome, na Linha 12-Safira. O presidente da CPTM, Pedro Moro, e outros representantes da companhia farão a entrega para a associação, que será representada por dez crianças do projeto, nesta sexta-feira (09/10), às 10 horas.

As estações Grajaú (Linha 9-Esmeralda) e Guaianases (Linha 11-Coral) foram as campeãs de doações, com 1042 e 1033 brinquedos, respectivamente, seguidas por Ferraz de Vasconcelos, também na Linha 11 (970) e Tatuapé (Linhas 11-Coral e 12-Safira), com 817.

“Além da participação maciça dos passageiros, a quem agradecemos de coração, muitas dessas doações vieram dos próprios colaboradores da CPTM, que fizeram ‘desafios’ e indicavam uma pessoa para doar, e em seguida, ela indicava outra pessoa. Foi uma incrível corrente do bem por parte de todos”, comemora o presidente da companhia.