CPTM confirma extensão da Linha 11-Coral até Palmeiras-Barra Funda

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) confirmou, na tarde desta sexta-feira (2), que a Linha 11-Coral (que atende as cidades de Mogi das Cruzes, Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos) será expandida até a estação Palmeiras-Barra Funda até o segundo semestre de 2024. Conforme o DS informou na última quarta-feira (31), havia fortes indícios de que a linha chegasse até a estação que fica na Zona Oeste da Capital. Placas de “Destino: Estudantes” foram instaladas nas plataformas 7 e 8 da estação Barra Funda.

“No segundo semestre de 2024, os passageiros também passam a contar com a chegada da Linha 11-Coral na Estação Palmeiras-Barra Funda, o que encurtará a distância entre o Alto Tietê à Zona Oeste. A extensão da Linha 13-Jade para a Estação Palmeiras-Barra Funda possibilitou a implantação dessa estratégia pela Diretoria de Operação e Manutenção da companhia. A ampliação da linha pode diminuir a demanda na Estação Luz e fornecer aos passageiros uma alternativa de chegada às Estações Luz e Brás após a concessão da Linha 7-Rubi para a iniciativa privada”, informou a CPTM.

Além de confirmar a extensão da Linha 11 e reafirmar a concessão da Linha 7-Rubi para a iniciativa privada, a CPTM também confirmou que a Linha 13-Jade – que atualmente liga o centro de São Paulo até a estação Aeroporto-Guarulhos - chegará até Barra Funda no segundo semestre deste ano. O DS também confirmou, em reportagem realizada na estação Palmeiras-Barra Funda, que placas com destino a Aeroporto-Guarulhos foram instaladas na plataforma 10.

Testes estão sendo realizados na linha. Uma reforma foi realizada na plataforma e, conforme o DS apurou no local, as 10 plataformas da Estação Palmeiras-Barra Funda têm condições para receber trens e o fluxo regular de passageiros.

“A partir do segundo semestre deste ano, os passageiros já poderão se beneficiar dos trens do serviço do Expresso Aeroporto (Linha 13-Jade), que chegarão em uma das plataformas da Estação Palmeiras-Barra Funda. Com isso, será possível chegar até a Estação Aeroporto-Guarulhos, fazendo conexão na Estação da Luz, por onde passam também as Linhas 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira, além da Linha 1-Azul e Linha 4-Amarela de metrô”, disse a CPTM.

Preparação

A Linha 11-Coral, que liga atualmente estação Estudantes, em Mogi das Cruzes, até a estação Luz, é a linha mais movimentada de toda a CPTM. Ela passa atualmente por manutenção na rede aérea (cabos que têm contato direto com os trens), bem como na via permanente e na sinalização. Uma nova subestação de energia entre as estações Luz e Palmeiras-Barra Funda está sendo construída para favorecer a extensão.

“A subestação vai garantir a distribuição da energia para alimentar as composições, após o aumento da circulação no trecho, que atualmente recebe o Serviço 710, que permite viagens entre as Linhas 7-Rubi e 10-Turquesa sem a necessidade de baldeação na Estação Brás”.

“Nas plataformas que receberão as composições das linhas já é possível ver as placas indicativas sobre os novos destinos. Durante a madrugada, a estação e o trecho entre a Barra Funda e a Estação Luz se torna um grande canteiro de obras”, informou a CPTM, confirmando a informação antecipada pela reportagem do DS.