CPTM confirma projeto de levar Expresso Leste até a Barra Funda

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informou, por meio de nota, que pretende expandir os serviços do Expresso Leste da linha 11-Coral até a Estação Palmeiras-Barra Funda. Os novos projetos da Companhia estão em fase de elaboração e aprovação junto às instâncias do Governo de São Paulo.

"A extensão até a Barra Funda ampliará as possibilidades de acesso e integração dos passageiros, com equilíbrio da demanda na região central de São Paulo", garante a Companhia. Entre os pontos positivos desse projeto, está a possibilidade de redução dos intervalos dos trens da linha 11-Coral.

No momento, ainda não é possível falar em custos e prazos, já que o levantamento desses itens também faz parte da elaboração do projeto, que ainda não foi finalizado. "Além dos custos, faz parte da elaboração a necessidade de aquisição de trens para renovação da frota existente", comunica.

Fim definitivo da baldeação

A CPTM revelou ainda que está realizando as todas as adequações técnicas para implantar o Expresso Leste-Mogi, em todos os horários, até o fim desse ano. Atualmente, o Expresso até a Estação Luz opera das 9 às 15 horas, de segunda a sexta-feira, e no horário comercial aos fins de semana. O trajeto permite viagem direta até São Paulo sem a necessidade de baldeação na Estação Guaianases.