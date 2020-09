CPTM descarta privatização da estação de Suzano e de outras 8

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) descartou a privatização de nove estações do Alto Tietê. No fim do ano passado, a Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos informou que as 12 estações da região (nove da Linha 11- Coral e três da Linha 12- Safira) seriam concedidas para a iniciativa privada. Contudo, a companhia afirmou que apenas as estações de Jundiapeba, Mogi das Cruzes e Estudantes estão dentro do projeto.

De acordo com a CPTM, foi publicado na edição do Diário Oficial de 18 de agosto o resultado do chamamento público para o fornecimento de um anteprojeto para a reforma e a ampliação das estações Jundiapeba, Mogi das Cruzes e Estudantes, na Linha 11-Coral. A única empresa selecionada para realizar o anteprojeto foi a FH1 – Participações e Empreendimentos Imobiliários Ltda., com a Responsabilidade Técnica de Ciro Pirondi Arquitetos Associados S/S Ltda., que cumpriu todos os requisitos estipulados pela CPTM.

Desta forma, a CPTM explicou que o anteprojeto apresentado poderá ser utilizado parcial ou totalmente para o futuro processo de licitação de concessão para exploração comercial das três estações para a iniciativa privada, cujo edital deve ser publicado até o final de 2020.

No entanto, a companhia informou que exceto por estas três estações localizadas em Mogi, não há qualquer estudo em andamento de privatização de outras estações das Linhas 11-Coral ou 12-Safira.

Conforme publicado pelo DS em dezembro de 2019, o processo para a privatização das estações de trens da CPTM estava sendo realizado pela Secretaria de Transportes Metropolitanos. Isso incluía as 12 estações do Alto Tietê.

Na época, a Secretaria de Transportes Metropolitanos informou ao DS que estava confirmada a concessão das estações do sistema metroferroviário para iniciativa privada, de acordo com sua viabilidade e características, visando aprimorar a exploração dos espaços de cada uma para atrair os investidores.

Além disso, em janeiro do ano passado, o governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou, em entrevista à Jovem Pan, que pretendia “conceder a CPTM às empresas privadas em São Paulo", pontuou na época o governador.