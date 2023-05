CPTM distribuirá abraços em 16 estações na segunda-feira (22/05)

Que tal começar a próxima semana com um abraço? Se depender dos colaboradores de 16 estações da CPTM, é assim que milhares de passageiros da companhia irão celebrar o Dia do Abraço, em 22/05.

Neste dia, os funcionários que diariamente atendem os passageiros nestas estações estarão também disponíveis para um abraço.

“O passageiro é motivo da nossa existência. E queremos fazer uma homenagem a todos os que circulam diariamente pelo nosso sistema, além de celebrar que agora, depois de um longo período de pandemia e isolamento social, possamos novamente nos abraçar”, afirma Pedro Moro, presidente da CPTM.

A última vez que a CPTM promoveu ação semelhante no Dia do Abraço foi em 2019. Em 2020, os passageiros da companhia, do Metrô e EMTU foram convidados a mandar mensagens privadas nas redes sociais das empresas e da Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM). contando a história de um parente ou amigo para quem elas gostariam de mandar um abraço. Além disso, a CPTM distribuiu máscaras aos passageiros.

Em 2022, a Estação Engenheiro Goulart, que atende as Linhas 12-Safira e 13-Jade, recebeu um grafite em sua área externa para celebrar a data.

Confira as estações onde os passageiros poderão ganhar e distribuir abraços na manhã de segunda-feira. Todas as estações receberão banners informativos da ação para colocarem à vista dos passageiros e poderão complementar a atividade com decoração e plaquinhas divertidas nas mãos dos colaboradores para incentivar o abraço.



Linha 7-Rubi

Francisco Morato – 08h às 09h

Piqueri – 08h às 09h

Linha 10-Turquesa

Santo André – 12h às 13h

São Caetano - 13h30 às 14h30

Ribeirão Pires – 09h às 10h

Luz – 08h às 09h

Linha 11 - Coral

Suzano – 08h às 09h

Ferraz de Vasconcelos – 08h às 09h

Guaianases – 09h às 10h

Linha 12 - Safira

Comendador Ermelino - 08h às 09h

Brás – 08h às 09h

Tatuapé – 08h às 09h

Jardim Helena-Vila Mara – 08h às 09h

São Miguel Paulista – 08h às 09h

Itaquaquecetuba – 08h às 09h

Engº Manoel Feio – 08h às 09h