CPTM emitiu mais de 24 mil cartões de transporte para trabalhadores desempregados em 2023

A CPTM registrou um aumento de 9% no número de pessoas beneficiadas com a emissão da Credencial para Trabalhadores Desempregados em 2023, na comparação com os dados de 2022. O benefício, emitido para pessoas desempregadas há mais de 30 dias e no máximo de 180 dias, garante acesso integrado gratuito à CPTM e ao Metrô.

Em 2023, foram emitidas 24.446 credenciais, o que equivale a uma média de 2 mil cartões entregues por mês. Neste período, foram registrados 591.887 embarques com a gratuidade do desempregado. Ao longo de 2022, foram emitidas 22.376 credenciais e 539.508 embarques com a credencial de gratuidade do trabalhador desempregado.

“Esse é um benefício social para ajudar os profissionais nos deslocamentos de trem e metrô durante a busca por uma nova colocação. Por isso, quem possui a gratuidade da credencial pode utilizar todos os dias para cumprir os compromissos com entrevistas e processos seletivos dentro de um período de 90 dias”, explica Viviane Citroni Vizioni, chefe do Departamento de Relacionamento com Passageiro da CPTM

O serviço de atendimento para solicitar o benefício é realizado somente no posto da CPTM, localizado na Estação Palmeiras-Barra Funda (Linha 7-Rubi), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados.

Para requerer o benefício, que é pessoal e intransferível, é preciso apresentar no posto os documentos RG, CPF, a rescisão do contrato de trabalho (último emprego) e a carteira de trabalho, física ou digital, constando a baixa no último emprego. As credenciais são válidas por 90 dias não renováveis e são distribuídas aos trabalhadores demitidos há, no mínimo, 30 dias.

Para acessar a CPTM e o Metrô, os passageiros deverão apresentar a credencial e a carteira de trabalho nos bloqueios para os funcionários.

Os passageiros podem obter informações pela Central de Relacionamento (0800 055 0121), WhatsApp (11 99767-7030) e pelo site https://www.cptm.sp.gov.br.