CPTM entrega dois novos trens para integrar Expresso Leste

Dois novos trens foram entregues nesta segunda-feira (4). As composições serão para o Expresso Leste (Luz – Guaianases) da Linha 11-Coral. De acordo com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), os trens irão reforçar a “Operação Natal”, implantada para atender mais de 1 milhão de usuários que circulam pela Estação Brás nos finais de semana que antecedem o Natal. A cerimônia de entrega foi realizada pelo secretário adjunto da Secretaria de Transportes Metropolitanos, Michael Sotela Cerqueira, e o presidente da CPTM, Paulo Magalhães.

Essas composições, da série 8.500, fabricadas pela CAF, atenderão o serviço Expresso Leste (Luz – Guaianases), na Linha 11-Coral, com parada na Estação Brás. Até agora, são 26 novos trens em operação (16 trens para a Linha 7-Rubi e 10 para a Linha 11-Coral) do lote de 65 unidades compradas.

Já a “Operação Natal” funcionará nos finais de semana de dezembro com horário de pico ampliado (menor intervalo entre os trens) e aumento do número de empregados da Estação Brás (de 44 para 65), além de mais 18 agentes no efetivo da Segurança.

Também foram implantados na Estação Brás três novos bloqueios (catracas) que vão agilizar o acesso dos usuários. Um deles é especial (Porta Balcão), com 90 cm de largura para permitir o acesso de cadeirantes e pessoas com volumes grandes devido às compras. No total, a estação conta agora com 24 bloqueios, que aceitam todos os bilhetes da CPTM e Metrô.

Além do reforço nas equipes, também é intensificada a emissão dos APs (Avisos ao Público) e as informações de segurança aos usuários: cuidados redobrados com pertences como bolsas, celulares e até as crianças, além da compra antecipada do bilhete para o retorno. A operação conta com o apoio da PM e da Guarda Civil Metropolitana que têm postos móveis na Praça Agente Cicero.

No total, sete guichês da bilheteria do saguão principal são mantidos abertos, dos quais um exclusivo para receber pagamentos realizados em moedas no valor exato da tarifa e outro destinado ao atendimento preferencial (gestantes, pessoas com crianças de colo, idosos, entre outros).

Para recepcionar os usuários vindos das compras, serão colocados direcionadores de fluxo que organizam as filas na bilheteria e gradis que direcionam para a linha de bloqueios. Ainda há o serviço de orientação àqueles que já possuem o bilhete e para quem deseja comprá-lo, além do público que utiliza os bilhetes preferenciais.

Novos trens

Com a entrega de mais duas composições, a CPTM dá continuidade ao processo de padronização da frota de todas as linhas. O objetivo é oferecer trens modernos e com ar condicionado.

Com salão contínuo de passageiros (passagem livre entre os carros), os trens possuem monitoramento com câmeras na parte externa e interna e são acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência (contam com sinalização visual para identificação de assentos preferenciais, mapa dinâmico e áudio, além de espaço para cadeirantes). Também dispõem de monitores digitais internos com informações e interação das principais notícias sobre a prestação de serviços, além de reconhecimento eletrônico automático do maquinista por meio de biometria.

Os demais trens serão entregues ao longo dos próximos meses e entrarão em operação, após a realização de testes que são feitos nos sistemas elétricos, mecânicos e de sinalização. Dependendo das necessidades de ajustes que surgirem e do tempo de solução por parte do fabricante, os testes podem ser prolongados. As novas composições são incorporadas à frota de acordo com a necessidade operacional de cada linha.