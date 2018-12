CPTM entrega mais um trem novo para Expresso Leste da Linha 11-Coral

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) entregou este mês mais um trem, que entrou em operação no Expresso Leste (Luz-Guaianases), trecho de maior demanda da Linha 11-Coral. A composição da série 8500, fabricada pela CAF Brasil, é a 57ª recebida pela CPTM do lote de 65 unidades compradas.

A Companhia está readequando as séries de trens de acordo com a necessidade operacional, de forma a padronizar a frota de todas as linhas.

Os trens possuem salão contínuo de passageiros (passagem livre entre os carros), monitoramento com câmeras na parte externa e interna e são acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência (contam com sinalização visual para identificação de assentos preferenciais, mapa dinâmico e áudio, além de espaço para cadeirantes).

Também dispõem de monitores digitais internos com informações e interação das principais notícias sobre a prestação de serviços, além de reconhecimento eletrônico automático do maquinista por meio de biometria