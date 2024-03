CPTM: estação Suzano recebe exposição de fotos da Vila de Paranapiacaba

A CPTM anuncia, em parceria com a Prefeitura de Santo André, a continuidade da exposição de fotos sobre a Vila de Paranapiacaba, inicialmente instalada na Estação da Luz como parte da partida do Expresso Turístico com destino a Paranapiacaba.

A partir desta sexta-feira (1), a mostra estará na estação Suzano, que atende a linha 11-Coral, seguindo até o dia 29 de março. Após esse período, seguirá para outras estações.

A exposição de fotos captura momentos marcantes da Vila de Paranapiacaba, proporcionando uma viagem visual pela biografia e beleza do local. Desde a saída do Expresso Turístico até os itens mais inusitados da vila, as imagens destacam a identidade da região.

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em quase 1.700 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.