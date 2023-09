CPTM inicia operação do Expresso Aeroporto até a Barra Funda

O Expresso Aeroporto, Linha 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) começou a operar a partir da estação Palmeiras-Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, nesta sexta-feira (1º). Os trens fizeram paradas nas estações da Luz e Guarulhos-Cecap. Na volta, a Estação Brás também é contemplada.

A partir de agora com uma média de 35 minutos, o passageiro poderá sair do Aeroporto de Guarulhos e chegar no Terminal Rodoviário da Barra-Funda e seguir para o interior do estado, com uma interligação de modais do transporte aéreo, rodoviário e ferroviário em curto espaço de tempo.

Além disso, o passageiro da Linha 13-Jade agora tem acesso aos trens da Linha 8-Diamante operados pela ViaMobilidade.

Para permitir a chegada da Linha 13 na Barra-Funda, foram investidos R$ 158 milhões, onde o contrato para execução das obras contemplou a elaboração de projeto executivo, fornecimento e implantação dos sistemas de via permanente, rede aérea, sinalização e suprimento de energia no trecho a partir da Luz. Na Barra-Funda foi colocada uma nova comunicação visual em placas, sinalização de piso para visuais, elevador maior para comportar passageiros com bagagens, favorecendo uma integração maior entre modais de transporte.

Na última quinta-feira (31), em evento, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos e CPTM entregaram as obras de modernização da plataforma das estações Palmeiras-Barra Funda e da Luz, ampliando o atendimento da Linha 13-Jade por meio do Expresso Aeroporto.

"A extensão do Serviço Expresso Aeroporto até a Estação Palmeiras-Barra Funda facilitará o embarque de passageiros vindos de outras linhas, agilizando e otimizando a viagem. A ampliação da Plataforma 5 na Estação Luz trará maior comodidade na hora do embarque e desembarque. Alinhadas com o compromisso da STM, as melhorias feitas pela CPTM foram feitas pensando em facilitar o trajeto do passageiro", afirma secretário dos Transportes Metropolitanos, Marco Antonio Assalve.

As obras para levar o Serviço Expresso Aeroporto até a Estação Palmeiras-Barra Funda possibilitaram também a ampliação da Linha 11-Coral até esta estação, que está prevista para acontecer em 2024, o que encurtará a distância entre o Alto Tietê à Zona Oeste.

Já no trecho da Linha 11-Coral, a mais movimentada de toda a CPTM, está em andamento execução de serviços na rede aérea, via permanente e sinalização, além da construção de uma nova subestação de energia entre Luz e Palmeiras-Barra Funda. A subestação vai garantir a distribuição da energia para alimentar as composições, após o aumento da circulação no trecho, que atualmente recebe o Serviço 710, que permite viagens entre as Linhas 7-Rubi e 10-Turquesa sem a necessidade de baldeação na Estação Brás.