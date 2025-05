CPTM normaliza a circulação da Linha 11-Coral

A circulação na Linha 11-Coral foi retomada nesta segunda-feira (19/05), após 46 dias de restrições na região de Suzano. Medida foi possível após construção de uma terceira via, no lado oposto ao da que está interditada. A CPTM iniciará um período de sete dias de testes operacionais nesta nova via.

Desde o dia 04 de abril, a circulação na Linha 11-Coral estava impactada devido a uma obra emergencial em uma ponte ferroviária após a estação Suzano. A interdição de uma das vias, com prazo inicial de conclusão estimado para 01 de agosto (120), afetou principalmente os passageiros que embarcam nas estações Jundiapeba, Braz Cubas, Mogi das Cruzes e Estudantes, com o aumento do intervalo entre os trens neste trecho.

Diante desse cenário, a CPTM começou a construção de uma terceira via, no lado oposto ao da via interditada. A partir desta segunda, começa um período de sete dias de testes operacionais nesta nova via. A única restrição que permanecerá será a de velocidade reduzida no trecho da obra, como medida de segurança devido à continuidade dos trabalhos e à presença constante de equipes na via.

“A construção desta via emergencial demonstra o comprometimento incansável de nossas equipes de manutenção e operação em buscar soluções rápidas e eficientes para minimizar os impactos de situações como esta. Nosso foco sempre será a segurança e o bem-estar de todos”, afirma Michael Cerqueira, Presidente da CPTM.