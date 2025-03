CPTM prepara dez novas estações e reforma de 24 em programa de concessões

A concessão do Lote Alto Tietê, das Linhas 11, 12 e 13 de trens urbanos, prevê a construção pela futura concessionária de dez novas estações e a reforma de 24 já existentes nos três ramais. As novas estações são demandas antigas da população local e permitirão a ampliação de mais de 25 km em trilhos.

A Linha 11-Coral ganhará 4 km de extensão, chegando até a Estação César de Souza, além da extensão do serviço até a Barra Funda. O ramal também ganhará quatro novas estações, outras 14 serão reformadas e três reconstruídas. Também serão eliminadas todas as passagens em nível existentes, que serão substituídas por passarelas, viadutos ou passagens subterrâneas.

Já a Linha 12-Safira ganhará 2,7 km de novos trilhos e chegará até Suzano. Com duas novas estações, a linha terá integração com a Linha 13 e outra com a Linha 2-Verde de metrô. Além dessas, uma estação será reconstruída e outras 12 reformadas.

A Linha 13-Jade terá seis novas estações e ganhará 15,6 km de novos trilhos, chegando até a região de Bonsucesso e Gabriela Mistral, duas demandas antigas da população. Três estações também serão reformadas.

A concessão do Lote Alto Tietê tem caráter social de atendimento à Zona Leste, região com grande déficit de transporte na Região Metropolitana de São Paulo e que conta com mais de 4,6 milhões de habitantes, com deslocamento pendular.

Além dessas obras, o escopo prevê investimentos na rede aérea, via permanente e sinalização, além da implantação de equipamentos e sistemas. Ao todo, serão R$ 14,3 bilhões em investimentos e melhorias para a população e usuários das três linhas que, juntas, devem transportar 1,3 milhão de passageiros por dia em média útil até 2040.

Todas as melhorias previstas e investimentos que serão realizados, separados por ramal ferroviário, estão disponíveis na página do projeto que pode ser acessada clicando aqui (https://www.parceriaseminvestimentos.sp.gov.br/projeto-qualificado/lote-alto-tiete/)