CPTM reabre transferências para o Metrô nas Estações Luz e Brás desta sexta-feira

As cinco linhas de trens da CPTM funcionam normalmente nesta sexta-feira (24), durante o segundo dia de greve dos metroviários. Assim como ocorreu nesta quinta-feira, a companhia continuará acompanhando e monitorando a movimentação e, caso seja necessário, irá ampliar os horários de pico da manhã e tarde.

As transferências para a Linha 1-Azul na Luz e Linha 3-Vermelha no Brás foram abertas após o início da operação parcial do Metrô, às 6h45. Na Estação Corinthians-Itaquera, para garantir a segurança dos passageiros, está sendo realizado procedimento de contenção de fluxo na entrada, com as escadas rolantes desligadas.

O serviço Expresso Linha 10, que circula entre as estações Santo André e Tamanduateí, continuará suspenso nesta sexta-feira, em razão da integração com o Metrô na Estação Tamanduateí, da Linha 10-Turquesa, estar fechada. Esse serviço também só será retomado quando esta conexão for reaberta.

As principais estações contarão com reforço no quadro de colaboradores da operação, especialmente os de segurança. As transferências com as linhas 4-Amarela e 8-Diamante funcionarão normalmente nas estações Luz e Barra Funda.

Os passageiros que precisarem usar as demais transferências, devem ficar atentos às alternativas para prosseguir viagem pelo sistema metroferroviário. As equipes nas estações de trens estão preparadas para orientar os passageiros e as redes sociais da empresa irão atualizar a situação de greve em tempo real.