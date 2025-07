CPTM realiza campanha com passageiros em homenagem ao Dia dos Pais

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) prepara uma homenagem especial para celebrar o Dia dos Pais com a participação do público. A companhia convida os passageiros a enviarem fotos com seus pais para os canais oficiais da empresa. As imagens farão parte de um vídeo comemorativo que será exibido no final de semana do Dia dos Pais nas telas digitais das 57 estações e nas redes sociais da CPTM, incluindo as do Alto Tietê.

Para participar, basta enviar uma foto ao lado do seu pai – pode ser uma lembrança antiga ou um registro atual – até o dia 3 de agosto (domingo), valorizando histórias de afeto e conexão vividas nos trilhos e fora deles.

As fotos devem ser enviadas pela DM do Instagram da CPTM no @cptm_oficial.