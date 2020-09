CPTM realiza campanha de doação para o dia das crianças

Funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) idealizaram uma campanha de arrecadação de brinquedos para duas instituições que realizam trabalho social com crianças carentes, a Associação Elite, que fica na Cidade Tiradentes, e o Coletivo Estopô Balaio, do Jardim Romano. Desde às 12 horas do dia 15 de setembro até 5 de outubro os colaboradores da empresa e passageiros poderão deixar brinquedos em bom estado de conservação em caixas que foram especialmente confeccionadas para a ocasião. A Estação de Suzano está participando da campanha.

A princípio a ideia partiu de colaboradores da Estação Tatuapé (Linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM) e logo foi seguida por outras, inclusive de outras linhas. A iniciativa foi prontamente apoiada pelo Comitê de Responsabilidade Social da CPTM, que reforça o suporte aos trabalhos de incentivo a ações solidárias.

A líder de estação Gislaine Souza (Tatuapé) conta que essas iniciativas fortalecem o vínculo entre os colaboradores e passageiros, que por ser um dos pontos de entrada mais movimentados da CPTM a Estação Tatuapé sempre tem grande engajamento por parte do público: “As pessoas gostam de participar, sempre há aquelas cujos filhos têm brinquedos que não usam mais, porém não há uma intermediação para que haja a doação dos itens. As caixas foram decoradas especialmente para a ocasião para lembrar um presente embalado, elas vão ficar próximas às SSOs das estações". As entregas para as instituições ocorrerão nos dias antecedentes ao 12 de outubro.