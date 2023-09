CPTM realiza obras e interrompe circulação da Linha 11 na região no domingo

A circulação de trens na Linha 11-Coral da CPTM será interrompida no próximo domingo (17), entre as estações Jundiapeba e Poá, para obras de melhorias na via permanente e na rede aérea.

De acordo com a companhia, a paralisação nas estações Jundiapeba, Suzano, Calmon Viana e Poá acontecerá durante toda a operação comercial. A CPTM informou que os ônibus do Sistema Paese vão atender as quatro estações.

“Tanto na Estação Jundiapeba quanto em Calmon Viana, é obrigatória a apresentação de um ticket que será disponibilizado dentro desses locais, ou seja: o passageiro que chega de trem e quer permanecer na Linha 11-Coral recebe o ticket ainda na estação, e quem chega nas estações por outros meios precisa pagar a passagem, entrar, retirar o ticket e sair novamente”, informou a companhia.

A CPTM disse ainda que a companhia irá oferecer aos passageiros o total de 53 ônibus, que terão pontos de paradas nas estações Poá, Calmon Viana, Suzano e Jundiapeba. Os passageiros também podem utilizar a Linha 12-Safira como opção de trajeto, caso preferirem não utilizar os ônibus.

Os ônibus do Sistema Paese ficarão nos seguintes locais: Avenida Prefeito Jorge Francisco Correa Allen, S/N, com Avenida Brasil, em Poá; Avenida Brasil com a Rua Sete de Setembro, em Calmon Viana; Rua Prudente de Morais, 473, Centro de Suzano; e Rua Dona Áurea Martins dos Anjos, em Jundiapeba.

O passageiro pode acessar o sistema PAESE gratuitamente, mas para que seja possível retornar ao sistema é preciso pegar uma senha nas estações após o desembarque do trem e antes da saída da estação. O comprovante será utilizado na entrada das estações para a garantia do novo acesso ao sistema.

Linha 7

Além da Linha 11-Coral, a Linha 7-Rubi também passará por obras. Isso afetará passageiros do Alto Tietê que precisarem ir até as zonas Oeste e Norte da capital, além das cidades de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista e Jundiaí.

Na Linha 7, os trens não vão obedecer parada na Estação Piqueri, sentido Jundiaí, para readequação de um Aparelho de Mudança de Via (AMV) nas proximidades da estação. Quem estiver no trem sentido Jundiaí e quiser parar na estação Piqueri, precisa seguir até a estação Pirituba e retornar. Para quem embarca nesta estação e quer seguir viagem com destino a Jundiaí, deve embarcar na plataforma oposta no sentido Rio Grande da Serra, desembarcar em Lapa e retornar.

Segundo a CPTM, os passageiros serão alertados sobre as mudanças por avisos sonoros nos trens e estações, mensagens nos painéis digitais e pelos canais de redes sociais da companhia. Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Para esclarecer dúvidas, os passageiros também podem utilizar o 0800 055 0121 ou WhatsApp (11) 99767-7030.

Vale lembrar que aos sábados a partir de 21h e aos domingos durante toda a operação comercial das cinco linhas, o intervalo médio entre os trens é de no máximo 35 minutos para a realização de obras de manutenção e modernização que garantirão o conforto e a segurança dos passageiros.