CPTM recebe 19 mil roupas na Campanha do Agasalho

A Campanha do Agasalho 2023 na CPTM está rendendo bons resultados, com a doação de mais de 19 mil roupas pelos passageiros e mostrando que a solidariedade é um ponto forte entre as pessoas que circulam diariamente pela companhia.

As 19.065 peças de roupas diversas, como calças, jaqueta, blusas e meias foram entregues nas 57 estações da CPTM – todas possuem pontos de arrecadação dos itens, que são destinados ao Fundo Social de Solidariedade, que os encaminha a entidades sociais, como hospitais e centros de acolhida, além dos próprios fundos sociais dos municípios paulistas.

A Estação Guaianases, na Linha 11-Coral, respondeu sozinha por quase 4 mil peças arrecadadas na Campanha do Agasalho deste ano, ou quase 21% do total.

Neste ano, podem ser doados vários tipos de agasalhos, desde que estejam em bom estado. Na CPTM, a arrecadação é coordenada pelo Comitê de Responsabilidade Social e Cidadã.

“Estamos muito satisfeitos com os primeiros resultados da Campanha do Agasalho na CPTM, mas acreditamos que podemos arrecadar muito mais. Nossos passageiros tradicionalmente participam ativamente de campanhas de arrecadação para pessoas em situação de vulnerabilidade. E já vimos que neste ano não deverá ser diferente.”, afirma Rodrigo Assis, coordenador do Comitê.

Com o fim da emergência de saúde da pandemia de Covid-19, a Campanha do Agasalho 2023 foi lançada em 18 de maio para retomar a arrecadação de roupas e cobertores novos ou usados para doação a pessoas vulneráveis ou em situação de rua durante o período de baixas temperaturas. Entre 2020 e 2022, a Campanha havia sido substituída pela ação Inverno Solidário, que se restringiu à arrecadação de itens novos devido ao risco de contaminação das peças usadas durante o período crítico da pandemia.