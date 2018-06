CPTM reduz intervalo e aumenta número de trens após jogo do Brasil nesta sexta

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) disse nesta quarta-feira (20) estar adotando estratégias diferenciadas nos dias úteis em que haverá jogo do Brasil em todas as linhas.

Por isto, esta sexta-feira, a seleção entrará em campo às 9 horas e para facilitar o deslocamento dos usuários após a partida, o intervalo entre os trens irá variar de 4 a 6 minutos, até as 13 horas. Já no dia 27 (quarta-feira), a disputa será às 15h, e o reforço na operação da CPTM será antes do início do jogo, a partir das 12h.

Serviço:

CPTM – Ampliação horário de pico (intervalo menor entre os trens):

22/06, sexta-feira: das 11h às 13h

27/06, quarta-feira: das 12h às 15h