CPTM reduz intervalo entre os trens antes do jogo do Brasil Alteração nesta sexta-feira (6) varia de 4 a 6 minutos, no período que antecede o jogo, das 12h às 15h, em todas as linhas do sistema

Por da Região 05 JUL 2018 - 14h22

Se o Brasil ganhar este jogo, a estratégia será repetida na próxima terça-feira (10) Foto: Bruna Nascimento/Divulgação A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) reduzirá o intervalo de chegada das composições nesta sexta-feira (6), devido ao jogo do Brasil e Bélgica, às 15 horas, que disputam as quartas de final da Copa do Mundo de 2018. Para facilitar a circulação de usuários, a CPTM diminuirá o intervalo entre os trens, variando de 4 a 6 minutos, no período que antecede o jogo, das 12h às 15h, em todas as linhas. Caso o Brasil passe para a próxima fase da Copa, a empresa reforçou que a estratégia será repetida, quando a disputa ocorrerá a partir das 15 horas. Veja também: CPTM recebe exposição sobre história da ferrovia paulista Em caso de dúvidas ou informações complementares, a CPTM coloca à disposição o Serviço de Atendimento ao Usuário: 0800 055 0121.

