CPTM registra 23 falhas no último ano; duas são na Linha 11- Coral

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) registrou, no último ano, 23 ocorrências de falhas nas seis linhas, incluindo a Linha 11-Coral. Estas interrupções são consideradas notáveis ou não notáveis. Este ano, até o momento, a principal linha da região não registrou nenhum caso. Sobretudo, a última semana computou uma ocorrência de roubo de cabos. De acordo com a empresa, a falha foi considerada não notavel. Isso porque ocorreu na área externa, sem ação ou culpa da companhia.

Segundo a CPTM, ao todo, 2,8 milhões de usuários foram transpotados por dia útil, em 2.750 viagens programadas nas seis linhas da companhia. Em 2017, foram 23 ocorrências notáveis, sendo que, uma delas ocorreu na Linha 11-Coral, que transporta 700 mil usuários por dia. Neste ano, foi registrada uma ocorrência notável na Linha 8- Diamante.

As ocorrências notáveis são caracterizadas pela interrupção da circulação dos trens em algum trecho da linha, podendo ter acionamento de Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese), com ônibus gratuitos.

De acordo com a CPTM, não é correto comparar as ocorrências notáveis, que causam grande impacto na circulação, com diversas ocorrências pontuais às quais a ferrovia está sujeita durante a operação. Como por exemplo, problemas de fechamento de portas comuns nos horários de pico, oscilação de energia, necessidade de redução de velocidade em trechos em manutenção ou devido às chuvas, entre outros. A companhia disse que todas as ocorrências são informadas aos usuários por meio de avisos sonoros e do aplicativo.