CPTM terá alteração na circulação no fim de semana de 11 e 12 de abril

Os passageiros que utilizam as linhas da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas neste sábado (11) e domingo (12), para a execução de obras de manutenção, melhorias e modernização ao longo da via férrea. Confira o que muda:
Mudanças na CPTM no sábado (11)
Linha 11-Coral
- Das 21h até o fim da operação, os passageiros devem utilizar a plataforma 1 da Estação Tatuapé, devido à substituição de dormentes e reforma do viaduto Engenheiro Alberto Badra, sob a responsabilidade da prefeitura.
Linha 12-Safira
- Das 21h até meia-noite, os passageiros devem utilizar a plataforma 1 para embarque e desembarque nas estações Itaim Paulista, Jardim Helena-Vila Mara e São Miguel Paulista. As alterações são para a carga de materiais inservíveis e manutenção preventiva de máquinas de chave no trecho.
- Das 23h até meia-noite, os passageiros devem utilizar a plataforma 1 para embarque e desembarque nas estações Jardim Romano, Engenheiro Manoel Feio e Itaquaquecetuba, devido à manutenção preventiva das máquinas de chave.
Linha 10-Turquesa
- Das 21h à meia-noite, os passageiros devem utilizar a plataforma 1 para embarque e desembarque nas estações Rio Grande da Serra e Guapituba.
- Das 21h até o fim da operação comercial, todos os trens finalizam a viagem na Estação Mauá. Para prosseguir, os passageiros deverão trocar de composição. As alterações operacionais são necessárias para a carga de dormentes inservíveis.
Mudanças na CPTM no domingo (12)
Linha 11-Coral
- Durante toda a operação comercial, das 4h à meia-noite, os passageiros devem utilizar a plataforma 1 para embarque e desembarque da Estação Tatuapé. A alteração operacional é necessária para a substituição de dormentes no trecho.
- Das 8h às 18h, os trens irão circular em via singela na região da Estação da Luz para a substituição de trilhos. O embarque e o desembarque serão realizados pela plataforma 4.
- Já das 21h às 24h, os passageiros devem utilizar a plataforma 2 das estações Calmon Viana e Poá para embarque e desembarque. O trecho irá receber obras para a pintura da passarela metálica.
Linha 12-Safira
- Das 8h às 20h, os passageiros devem utilizar a plataforma 1 das estações Itaquaquecetuba, Aracaré e Calmon Viana para embarque e desembarque. A mudança ocorrerá para a substituição de trilhos na região.
Linha 10-Turquesa
- Durante toda a operação comercial, das 4h à meia-noite, a circulação de trens entre as estações da Luz e Palmeiras-Barra Funda estará interrompida. Os passageiros podem utilizar como alternativa a Linha 11-Coral.
- Das 9h às 18h, os passageiros devem utilizar a plataforma 1 da estação Capuava e a plataforma 3 da estação Mauá para embarque e desembarque. As mudanças ocorrerão para a reforma do viaduto Engenheiro Orlando Murgel, sob a responsabilidade da prefeitura.
- Já das 9h às 16h, os passageiros devem utilizar a plataforma 1 da Estação Rio Grande da Serra para embarque e desembarque, em razão de obras de manutenção na estação.
Expresso Aeroporto
- O intervalo do Expresso Aeroporto será de 1h durante toda a operação, devido às obras nas linhas 11-Coral e 12-Safira.
Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.