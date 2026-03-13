CPTM terá alteração na circulação no fim de semana

Os passageiros que utilizam as linhas da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas neste sábado (14) e domingo (15), para a execução de obras de manutenção, melhorias e modernização ao longo da via férrea.



Confira o que muda:



Sábado (14)

Linha 11-Coral

– Das 23h até meia-noite, os passageiros devem utilizar a plataforma 2 das estações Jundiapeba, Braz Cubas, Mogi das Cruzes e Estudantes, devido à manutenção preventiva nas máquinas de chave do trecho.



Linha 12-Safira

– Das 21h à meia-noite, os passageiros devem utilizar a plataforma 2 para embarque e desembarque nas estações Engenheiro Goulart e USP Leste para substituição de trilhos e juntas na via e para carga e descarga de materiais.



Domingo (15/03)

Linha 10-Turquesa

– Das 9h às 16h, os trens prestam serviço em dois loops: Palmeiras-Barra Funda e Mauá e Rio Grande da Serra e Mauá. Os passageiros precisam embarcar e desembarcar em Mauá para seguir viagem nos dois sentidos da linha. Neste mesmo período, o embarque e o desembarque serão feitos pela plataforma 2 nas estações Ribeirão Pires e Guapituba. A alteração operacional é necessária para implantação do cabo guarda, substituição de trilhos e carga e descarga de materiais na via.



– Das 23h30 à meia-noite, os trens fazem o embarque e o desembarque pela plataforma 4 na Estação Juventus-Mooca, em razão de manutenção preventiva de máquinas de chave.



Linha 11-Coral

– Durante toda a operação comercial, a circulação de trens entre as estações da Luz e Palmeiras -Barra Funda estará interrompida. Os passageiros podem utilizar como alternativa a Linha 10-Turquesa.



– Das 7h30 às 13h, os passageiros devem utilizar a plataforma 2 nas estações Corinthians-Itaquera, Dom Bosco e José Bonifácio.



– Já entre 13h e 17h, o embarque e o desembarque ocorrem pela plataforma 1 das estações Corinthians-Itaquera, Dom Bosco e José Bonifácio.



As estratégias operacionais são necessárias para reforma do viaduto Engenheiro Orlando Murgel, inspeção de via permanente, vedação de faixa (muro) e estruturas de viadutos ferroviários, além de programação para atendimento de solicitação da concessionária no trecho entre as estações Corinthians-Itaquera e Guaianases.



Linha 12-Safira

– Das 4h às 7h, os trens circulam pela plataforma 2 nas estações Comendador Ermelino, USP Leste e Engenheiro Goulart, para substituição de trilhos e carga e descarga de materiais de via.



– Das 8h às 13h, os passageiros devem utilizar a plataforma 4 na Estação Tatuapé.Das 13h às 20h, o embarque e os desembarques serão realizados pela plataforma 4 na Estação Tatuapé e plataforma 7 na Estação Brás.



As alterações ocorrem para substituição de trilhos, carga e descarga de materiais de via e inspeção da concessionária dos equipamentos da rede aérea, chaves, linhas de transmissão, isoladores de secção, postes e estruturas na cabine de rotas.



Expresso Aeroporto

– Durante toda a operação comercial, em razão da interrupção da circulação entre as estações da Luz e Palmeiras-Barra Funda para reforma do viaduto engenheiro Orlando Murgel, os trens do Expresso Aeroporto chegam e partem da Estação da Luz, com intervalos de 60 minutos.



Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.



Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,2 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 53,5 mil km, ou 1,3 volta em torno da Terra, em 1.551 viagens programadas. Juntas, as quatro linhas da CPTM somam 142 km de extensão, dos quais 74 km estão na capital paulista, que também conta com 18 estações do total de 41. A CPTM atende os moradores de 12 municípios, incluindo a capital.es.