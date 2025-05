CPTM terá mudanças na operação neste domingo (11); saiba quais

Os passageiros que utilizam as linhas da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas neste domingo (11) para a execução de obras de melhorias e modernização ao longo da via férrea.

Das 9h às 18h deste domingo, os passageiros do Serviço 710 que utilizam a estação Botujuru devem embarcar e desembarcar pela plataforma 1. A mudança é necessária para inspeção de rede aérea de tração e transmissão e substituição de trilhos, execução de soldas e carga/descarga de materiais de via.

Na Linha 12-Safira, das 8h às 18h, os passageiros devem utilizar a plataforma central 2 nas estações Engenheiro Manoel Feio e Jardim Romano. A mudança é necessária para desmontagem de aparelho de mudança de via desativado, carga de materiais de via e limpeza de faixa.

Operação Paese

Na Linha 11-Coral, durante toda a operação comercial de domingo, das 4h à meia-noite, o trecho entre as estações Jundiapeba e Suzano estará interditado. Haverá alteração nas plataformas de embarque e desembarque nas estações Jundiapeba, aonde os trens chegam e partem pela plataforma 2, e em Suzano, com circulação de trens pela plataforma 1.

A estratégia será adotada para a realização do serviço de adequação de rede aérea e instalação de dispositivos nos postes da via 3, atualmente não operacional, para torná-la disponível durante a execução das obras na ponte ferroviária, localizada na região de Suzano, que segue com uma parte interditada após a equipe técnica identificar o desgaste da estrutura.

O sistema Paese foi acionado para atender os passageiros no trecho interrompido. Para o embarque, serão distribuídas senhas em ambas as estações, assim o passageiro poderá voltar ao sistema de trilhos em Suzano ou Jundiapeba sem custos adicionais.

Na estação Suzano, o embarque nos coletivos acontece na Rua Prudente de Morais, S/N, próximo ao bicicletário da estação. Em Jundiapeba, o embarque acontecerá na Avenida Aurea Martins dos Anjos, S/N, em frente à estação, embaixo da cobertura.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.