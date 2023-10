CPTM vai contratar atendentes de Libras nas 12 estações da região

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (23) edital para contratação de empresa para serviço de intermediação de atendimento a pessoas com deficiência auditiva e surdos por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras) nas 57 estações da companhia.

O serviço vai atender as 12 estações de trens - entre as linhas 11 e 12 - nas cidades do Alto Tietê.

A contratação será por meio de pregão eletrônico. O prazo para envio das propostas começa nesta terça-feira (24) e vai até as 9h do dia 8 de novembro, quando será realizada a sessão pública pelo site da Bolsa Eletrônica de Compras (BEC – www.bec.sp.gov.br).

A empresa ganhadora será responsável por fazer a triangulação entre o passageiro e o funcionário da CPTM por meio de uma plataforma digital sem custo para o passageiro, na qual será realizada a tradução e intermediação de comunicação em Libras para Português por videochamada, chamada telefônica e/ou por aplicativo de mensagens instantâneas.

O contrato terá duração inicial de 15 meses. A iniciativa visa melhorar a experiência e a jornada do passageiro, implementando canais de acessibilidade e inclusão aos mais de 1,6 milhão de passageiros transportados diariamente pela empresa.

“A iniciativa é parte da estratégia do Comitê de Clientes para melhorar a experiência e a jornada do passageiro nas linhas da CPTM”, afirma o presidente da CPTM, Pedro Moro. Idealizado para entender de maneira mais profunda as necessidades e expectativas dos clientes, o comitê tem a função de acolher as demandas frequentes e avaliar as experiências dos passageiros. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte público ferroviário, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil (demanda antes da pandemia). Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da terra, em quase 1.700 viagens programadas.