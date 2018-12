CPTM vai operar durante madrugada do Réveillon

Na madrugada da virada do ano, a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) manterá a circulação de trens para atender aos usuários que vão participar da festa na Avenida Paulista.

As estações das linhas 7-Rubi (Luz– Francisco Morato), 8-Diamante (Júlio Prestes – Itapevi), 9-Esmeralda (Osasco – Grajaú), 10-Turquesa (Brás – Rio Grande da Serra), 11-Coral (Luz – Estudantes), 12-Safira (Brás – Calmon Viana) e 13- Jade (Engenheiro Goulart- Aeroporto) estarão abertas para embarque e desembarque até 01h00 do dia 1º de janeiro.

Após a 01h00, somente as estações Luz, Brás, Tatuapé, Corinthians-Itaquera, Pinheiros, Santo Amaro, Palmeiras-Barra Funda e Tamanduateí, que fazem integração gratuita com o Metrô, estarão abertas para a transferência dos usuários e para o desembarque.

Nesse período, o intervalo entre as composições será de 20 minutos em todas as Linhas CPTM. As demais estações do sistema continuarão funcionando na madrugada só para desembarque.

Obras

Somente haverá obras no dia 30, domingo, na Linha 11-Coral. Das 4h até meia-noite, serão realizados serviços nos equipamentos de via permanente entre as estações Brás e Tatuapé. O intervalo médio entre os trens de Luz a Estudantes será de 20 minutos e as viagens serão diretas, sem necessidade de transferência na Estação Guaianases.

Em caso de dúvidas ou informações complementares, a CPTM coloca à disposição o Serviço de Atendimento ao Usuário: 0800 055 0121.