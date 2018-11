CPTM vai operar uma hora a mais neste sábado, no início do horário de verão Dessa forma, as estações e a circulação de trens permanecerão em operação até às 2 horas da manhã de domingo, o equivalente a 1 hora do horário antigo

Por da Região 01 NOV 2018 - 14h33

Devido ao início do horário de verão, neste sábado (3), a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) prestará serviço ao público por uma hora a mais Foto: Arquivo/DS Devido ao início do horário de verão, neste sábado (3), a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) prestará serviço ao público por uma hora a mais. Dessa forma, as estações e a circulação de trens permanecerão em operação até às 2 horas da manhã de domingo (4), o equivalente a 1 hora do horário antigo, quando se encerra a operação comercial na empresa aos sábados. Os relógios da Companhia, no entanto, somente serão alterados após o encerramento do expediente. A circulação dos trens será retomada no domingo (4), às 4 horas, já no novo horário.

