Craques do Corinthians estreiam novo campo do Complexo Poliesportivo da Vila Olímpica, em Ferraz

O último domingo (14) começou agitado em Ferraz de Vasconcelos com a entrega do Complexo Esportivo Municipal Vila Olímpica Roberto Tasso Martinelli e o jogo com o time Master do Corinthians. O espaço que anteriormente contava somente com a quadra e alguns vestiários recebeu diversos equipamentos novos para o bem-estar e lazer da população.

Um dos momentos mais esperados pelo público torcedor foi a chance de conhecer os craques, ex-jogadores do Corinthians, como Neto, Dagoberto, Vampeta, Nenê, Carlinhos Graúna, entre outros. Todos eles jogaram contra a seleção de Ferraz de Vasconcelos, composta pelos secretários e vereadores da cidade.

O jogo para inaugurar gramado do campo foi equilibrado, mas o time Master do Corinthians levou a melhor com cinco gols contra três da seleção ferrazense.

“Que momento especial, mais um complexo esportivo entregue com uma festa linda. A nossa alegria é ver a população jogando, brincando e cuidando da saúde aqui na Vila”, pontuou o secretário de Esportes, José Batista.

O evento também contou com a presença dos familiares do engenheiro civil e ex-secretário de Governo de Ferraz de Vasconcelos, Roberto Tasso Martinelli, que faleceu em outubro deste ano. Secretário de 2005 a 2008, pertencia a uma das famílias mais tradicionais da cidade; seu pai, Mario Martinelli, foi vice-prefeito no final dos anos 1970. Roberto se destacava pela habilidade e articulação no meio político e por isso o Complexo Esportivo recebeu o seu nome. Homenagem dada pela Câmara dos Vereadores.

Agora os moradores da Vila Sofia (bairro onde está localizada a Vila Olímpica) ganharam além do campo uma pista de caminhada novinha em folha, academia ao ar livre, quadra de areia, playground, espaço gourmet e área de calistenia, além da reforma dos banheiros, troca do gramado da quadra, reforma dos vestiários e muito mais.