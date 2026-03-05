CRAS Centro garante acesso ao Cadastro Único e fortalece políticas de assistência social em Ferraz

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Centro, serviço mantido pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, é a principal porta de entrada da população às políticas públicas de assistência social no município. Entre os atendimentos oferecidos está o Cadastro Único (CadÚnico), instrumento essencial para identificar e incluir famílias de baixa renda em programas sociais dos governos federal, estadual e municipal.



O Cadastro Único facilita o acesso a benefícios e serviços sociais, destinado a famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou renda total de até três salários mínimos. Por meio desse registro, o poder público consegue mapear a realidade socioeconômica das famílias e garantir que os programas cheguem a quem realmente precisa.



O atendimento é realizado presencialmente no CRAS de referência do bairro onde a família reside. Durante a entrevista, os profissionais coletam e atualizam as informações necessárias para inserção no sistema, assegurando que os dados estejam corretos e os cidadãos possam pleitear os benefícios conforme os critérios estabelecidos por cada programa.



De acordo com o secretário municipal de Assistência Social, Marcos Rogério, o trabalho desenvolvido na unidade tem papel estratégico na promoção da cidadania. “O Cadastro Único é a porta de entrada para diversos programas sociais. Nosso compromisso é garantir que as famílias que mais precisam tenham acesso à informação, ao atendimento humanizado e aos seus direitos”, afirmou.



O CRAS Centro está localizado na Rua Bruno Altafim, 160 - Sítio Paredão, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A orientação da Secretaria é que as famílias que se enquadram nos critérios de renda procurem a unidade para obter informações e realizar o cadastro, fortalecendo o acesso aos direitos e às políticas públicas no município.