Cras da Vila Jaú ganha espaço para realização de eventos e atividades

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), participou nesta terça-feira (14) de um café da manhã com o público da "Terceira Idade" atendido no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Vila Jaú. O evento foi organizado para apresentar o novo espaço reestruturado para receber atividades. O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Edevaldo Gonçalves, e toda sua equipe também acompanharam o encontro.

"É um dia de alegria, de felicidade. Agradeço toda equipe da Assistência Social e os usuários do Cras Vila Jaú, porque sem uma união de forças nada seria possível. Precisávamos aqui no bairro de um espaço para atender melhor a população. Esse foi um ano complicado, de dificuldades financeiras, porém com medidas simples e boa gestão de recursos e pessoas estamos conseguindo implementar diversos projetos", comentou o prefeito.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Socialexplicou que o Cras Vila Jaú contava com um local que estava fechado e abandonado e o mesmo foi reestruturado, passando por pintura, limpeza, melhorias nas instalações elétricas e agora poderá servir como uma espaço para realização de diferentes atividades e eventos.

"Estamos ganhando este espaço para melhorar o atendimento dos usuários do Cras Vila Jaú. Um local que estava abandonado há muito tempo e hoje fico feliz por ter a oportunidade de entregá-lo para a população ter aqui momentos felizes, de descontração, de cultura e lazer", explicou Gonçalves.

Cras

O Cras é a porta de entrada da Assistência Social e é uma referência para a população local e para os serviços setoriais. A unidade oferta o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). No local, os cidadãos também são orientados sobre os benefícios assistenciais e podem ser inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal.

O público atendido no Cras é formado por famílias e indivíduos em situação grave desproteção, pessoas com deficiência, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, pessoas inseridas no Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros. Na Vila Jaú, a unidade atende cerca de 60 pessoas por dia.