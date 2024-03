Creche é reinaugurada e passa a atender 135 crianças no Piratininga, em Itaquá

A Prefeitura de Itaquaquecetuba reinaugurou a Creche Pastor Mário Maria Duarte, no Parque Piratininga, a segunda unidade entregue no bairro em uma semana. A creche, que tinha capacidade para 77 crianças, passa a atender 135 estudantes de 0 a 3 anos e 11 meses.



A novidade foi divulgada durante uma cerimônia na quinta-feira (14), que contou com a presença do prefeito Eduardo Boigues, secretários, vereadores, familiares do patrono e munícipes. Uma homenagem foi realizada pela equipe e crianças da creche, além da entrega de lembrancinhas.



A escola possui três salas de aula, dois berçários, espaço coberto com brinquedos, parque ao ar livre, refeitório, cozinha, despensa, pátio, secretaria, copa, almoxarifados, banheiros, espaço para banho com trocador, área de serviço e elevador para crianças com deficiência.



"Parte da escola funcionava em um porão e hoje estamos entregando um espaço digno, totalmente novo porque as crianças merecem desenvolver suas potencialidades da maneira correta. Estou muito feliz pela segunda escola que entregamos no Piratininga em apenas uma semana", destacou a secretária de Educação, Maria Cristina Perpétuo.



"A parceria com a iniciativa privada faz grande diferença para a prefeitura e essa unidade subvencionada foi uma conquista para a nossa Educação. Tenho certeza que as mães e, principalmente, as crianças vão amar cada detalhe da creche", finalizou o prefeito.