Creches conveniadas de Ferraz querem o reajuste da tabela por criança atendida

As creches conveniadas com a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos reivindicam o reajuste por cada criança atendida, em 2017. Pelos cálculos das entidades sociais, o percentual de reposição da tabela levando em consideração a inflação apurada pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) até outubro seria de 2,21%. Sem encontrar respaldo do Poder Executivo para a cobrança, representantes de creches conveniadas reuniram-se com um grupo de vereadores, na Casa de Leis ferrazense.



No encontro, eles pediram o apoio dos parlamentares para tentar convencer a municipalidade da necessidade urgente de atender ao pleito. De acordo com os dirigentes, as creches conveniadas não estão solicitando nenhum tipo de favor à administração da cidade, já que a sua atuação supre, na realidade, a falta do poder público que não consegue atender toda à demanda. No total, nove entidades do terceiro setor mantêm parceria com a Prefeitura de Ferraz. Na prática, na opinião deles, não existe uma política pública clara para o setor na cidade.

Na atualidade, cada entidade recebe por cada criança matriculada por mês R$447,84 (berçário); R$257,22 (infantil I e II) e R$166,08 (parcial). Com esse repasse, as creches conveniadas pagam seus profissionais e respectivos encargos sociais, assim como, as despesas com todo o custeio, tais como: alvará de funcionamento, Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), água, luz, telefone, internet, material de

limpeza e pedagógico, a contabilidade e a alimentação de funcionários. Além disso, algumas delas arcam também com o aluguel, o que agrava-se ainda mais a situação financeira.



Caso não tenham a sua reivindicação atendida pela municipalidade, as entidades sociais poderão ser obrigadas a demitir funcionários, sobretudo, por conta do dissídio salarial da categoria em maio. Por sua vez, o presidente da Câmara, Flavio Batista de Souza (PTB), o Inha disse que o Legislativo apoia a luta das creches conveniadas e promete continuar discutindo o assunto. Ele criticou a ausência de interesse do Poder Executivo em dialogar com os representantes. Na semana passada, aconteceu uma nova reunião no Palácio da Uva Itália, porém, não surtiu nenhum efeito.