Creches municipais recebem 2 mil caminhas empilháveis neste início de ano letivo

Doze creches e três escolas municipais, que atendem turmas desta faixa etária, receberam duas mil caminhas empilháveis para atender os alunos. Referência internacional no atendimento à Primeira Infância com o programa Mogi Cidade da Criança – Primeira Infância, a Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Educação, tem investido na modernização das unidades escolares, beneficiando os pequenos mogianos.

“A Primeira Infância é uma prioridade em nossa cidade e investir na modernização da infraestrutura das escolas melhora o atendimento aos nossos alunos e também as condições de trabalho dos servidores”, disse a secretária de Educação, Patrícia Helen Gomes dos Santos. Foram investidos mais de R$ 300 mil nas caminhas, que se destacam pela facilidade de uso e conforto para os alunos.

As caminhas substituem os colchões e colchonetes utilizados para a hora do soninho das crianças, momento de descanso dos pequenos. "Adoramos receber as caminhas novas. São de fácil higienização, confortáveis, bonitas e ocupam um espaço muito menor para seu armazenamento. É um ganho para qualidade de vida das crianças que ficam na creche", disse a diretora da unidade escolar, Ana Lucia de Moraes Cinta, diretora do CEIM Profª Lourdes Guerra de Campos, na Vila Natal.

A facilidade de organização e conforto também foi destacada pela diretora da EM Dom Paulo Rolim Loureiro, em Pindorama.

“Para a escola, foi muito boa a chegada das caminhas. Elas ocupam menos espaço e são leves, além de confortáveis”, disse Michelle Caixeta. A escola atende alunos do berçário ao 5º ano do ensino fundamental. Neste ano, as unidades também receberam livros e outros itens para o início do ano letivo.