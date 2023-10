Cresce o interesse dos brasileiros por estudar na Europa

Dados da pesquisa Selo Belta 2023, divulgados pela Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio (Belta), mostram um aumento de 18% no número de jovens que foram ao exterior para estudar em 2022, em comparação com o cenário pré-pandêmico de 2019.



Essa tendência destaca o crescente desejo dos brasileiros de expandir seus horizontes educacionais em uma paisagem global cada vez mais integrada, onde a educação internacional não é apenas valorizada, mas muitas vezes essencial para um currículo robusto. Nesse contexto, estudar no exterior torna-se não apenas uma aventura pessoal, mas uma estratégia para se capacitar com as habilidades e experiências exigidas pelo mercado de trabalho.



Com suas universidades ricas em história e entre as melhores do mundo de acordo com classificações educacionais entre as melhores do mundo, segundo rankings educacionais, a Europa tornou-se um destino cobiçado para a educação. As razões variam, desde a chance de estudar em instituições centenárias até a oportunidade de imersão em uma diversidade cultural incomparável.



Diante deste crescente interesse, São Paulo sediará um evento que pretende ser o guia definitivo para aqueles que consideram a Europa como seu próximo destino acadêmico: a feira Study in Europe Brasil, que será realizada em São Paulo. Localizado no coração da cidade, no prestigiado Hotel Renaissance em Jardim Paulista, a feira abrirá suas portas às 14:00 do dia 28 de outubro de 2023.



Os visitantes interessados encontrarão uma ampla gama de opções, com representantes de 41 universidades e agências de 15 países europeus.



Além das universidades, agências de promoção nacionais como "Estudar na Áustria" e "Estudar na Finlândia", bem como embaixadas como a Embaixada da Suécia em Brasília, fornecerão informações valiosas sobre os sistemas nacionais de ensino superior europeu aos interessados.



A feira oferecerá uma preciosa oportunidade dos interessados conhecerem as multifacetadas culturas europeias. Por meio de enriquecedoras discussões com representantes dos países participantes, os estudantes podem começar a esboçar os primeiros passos de um plano sobre como desejam seguir sua educação na Europa.



A Europa, com sua rica diversidade de nações interligadas, oferece uma perspectiva única sobre a evolução do pensamento humano, das artes, ciência e política. A língua é outro fator atraente. Estudar na Europa oferece a chance de aprender ou aprimorar várias línguas, tornando-se um ativo valioso no mercado de trabalho global.



O continente, com sua extensa rede de transportes e proximidade entre nações, também oferece uma experiência de viagem incomparável, onde o aprendizado vai além das paredes da sala de aula. As universidades europeias, experientes em receber estudantes de todo o mundo, oferecem amplo apoio aos estudantes internacionais, garantindo uma transição suave para a vida europeia.

Serviço – Feira Study in Europe

Dia: 28 de outubro

Horário: das 14h às 19h

Local: Hotel Renaissance, Alameda Santos, 2233 - Jardim Paulista.



Inscrições – www.studyineuropefairs.eu/exhibitions/register/28/



Confira a lista de universidades e organizações presentes

Alemanha

- BAYLAT/FAU Erlangen-Nürnberg

- Universtiy of Potsdam

- Freie Universität Berlin

- University of Stuttgart

- University of Münster

- DAAD

- TH Wuerzburg-Schweinfurt

Áustria

- University of Applied Sciences Upper Austria

- Study in Austria (OeAD)

Bélgica:

- Ghent University

- Belgium: Study in Flanders and Brussels

- Wallonie-Bruxelles Campus

- EIT Digital

Croácia:

- Algebra University College

Espanha

- SEPIE – Embaixada da Espanha no Brasil

- Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech

- Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

- Universidad Católica de Murcia (UCAM)

Estônia:

- Study in Estonia

Finlândia:

- Study in Finland

França

- Campus France

- EICAR, The International Film & TV School, Paris

- ISAE-SUPAERO Aerospace Engineering Higher Education

- Sciences Po Paris

- EDHEC Business School

- TBS EDUCATION Toulouse Business School

- South Champagne Business school –YSCHOOLS

- Audencia Business School

- CentraleSupélec

- ESCE International Business School

- Burgundy School of Business – BSB

- Université Paris 8

Hungria:

- Study in Hungary (Tempus Public Foundation)

Irlanda

- Mary Immaculate College



Itália:

- Uni-Italia

- Bocconi University

Lituânia

- Education Exchanges Support Foundation

Portugal

- Atlântica - Instituto Universitário



República Tcheca:

- University of Pardubice



Suécia

- Embassy of Sweden in Brasilia