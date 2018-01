Cresce o número de objetos perdidos nas Estações das Linhas 11-Coral e 12-Safira

O número de objetos perdidos dos usuário que utilizam as linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que atendem o Alto Tietê, aumentaram. Em 2017, foram 13.520 itens perdidos na Linha 11-Coral e 14.465 na Linha 12-Safira. Totalizando 27.985 mil objetos. O número apresentado em 2016, foi de 27.259. Ou seja, no último ano o crescimento foi de 2,66%.

O aumento se deve expressivamente a Linha 11 - Coral (Estudantes - Luz). Nela o número passou de 11.700 (2016) para 13.520 (2017). Um aumento de 1.820 no número de objetos esquecidos. Já na Linha 12-Safira (Brás – Calmon Viana), houve redução nesses números. Indo de 15.559 (2016) para 14.465 (2017).

No ranking estadual, em 2017, as linhas Safira e Coral ocuparam, respectivamente, o terceiro e quarto lugar. A campeã de itens perdidos foi a Linha 9-Esmeralda com 16.370. Os dados foram divulgados, ontem, pela CPTM. Todos os itens são levados para à Central de Achados e Perdidos.

Os mais esquecidos

Segundo a CPTM, na Central de Achados e Perdidos é possível encontrar todo tipo de objetos. Desde manequins até documentos. Na Linha 11-Coral, a mais movimentada, 8.490 do total de itens esquecidos eram documentos.

Entre os artigos inusitados na Central de Achados e Perdidos - que funciona das 7 às 19 horas, exceto feriados, na Estação Palmeiras-Barra Funda -, estão pneus, próteses dentárias, gaiola e, acreditem, um drone.

Devolução

Do total de objetos encontrados nas dependências da CPTM, a média de devolução gira em torno de 40%. E dos itens entregues, 70% são devolvidos devido a investigação minuciosa e contato ativo feito pelos empregados da central. Apenas 30% das devoluções ocorrem por iniciativa do proprietário.

Eliete Cury, chefe do Serviço de Atendimento ao Usuário da CPTM, conta que quando os itens chegam à central, passam por uma triagem, onde são separados objetos, valores e documentos que podem indicar formas de contato com o proprietário, seja por telefone, e-mail ou carta. Depois, são cadastrados e guardados.

Todos os objetos entregues na central ficam armazenados por até 60 dias. É neste tempo que os empregados atuam para achar o dono e, quando estes não são localizados, os itens são encaminhados para o Fundo Social de Solidariedade de São Paulo. A instituição já foi beneficiada com roupas e brinquedos entre outros. No caso dos documentos, a maioria é devolvida aos órgãos expedidores, e os cartões de banco são destruídos.

Estações

Com quase 500 mil usuários circulando nos dias úteis, a Estação Brás é a mais movimentada da CPTM e ostenta o 1º lugar no ranking de objetos esquecidos: 6 mil itens. Já a Estação Guaianases, onde embarcam 75 mil usuários, ficou em 2º lugar, com mais de 5 mil itens perdidos.

Serviço

Se você perdeu algum objeto e acha que pode ter sido nas dependências da CPTM, procure a Central de Achados e Perdidos, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, exceto feriados, na Estação Palmeiras-Barra Funda. O contato também pode ser feito pelo telefone 0800-055-0121 ou pelo e-mail usuario@cptm.sp.gov.br?

Confira o ranking de objetos perdidos por linha:

2017

Classificação Nome da Linha Objetos perdidos 1º. lugar Linha 9-Esmeralda 16.370 2º. lugar Linha 8-Diamante 15.700 3º. lugar Linha 12-Safira 14.465 4º. lugar Linha 11-Coral 13.520 5º. lugar Linha 7-Rubi 10.400 6º. lugar Linha 10-Turquesa 7.000 Total 6 linhas 77.615

2016