Criação de Área de Proteção Ambiental será votada no dia 20

O secretário estadual de Meio Ambiente, Maurício Brusadin, anunciou nesta sexta-feira (8) que o Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) vai analisar, no próximo dia 20, a criação da Área de Proteção Ambiental (APA), na Serra do Itapeti em Mogi das Cruzes. Brusadin participou do Ambiente Móvel - iniciativa do Governo do Estado com o objetivo de discutir e encaminhar as principais pendências ambientais da região. O evento faz parte da programação do Junho Verde, ação da Prefeitura mogiana em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

“A criação de áreas de proteção é muito importante porque este processo protege aquela região de forma definitiva, garantindo a sua preservação e o acesso à biodiversidade para as próximas gerações. Teremos mais policiamento, mais ações de preservação, novas iniciativas na área de educação ambiental, enfim, todo um conjunto de medidas que passarão a ser realidade a partir do momento em que a área de proteção for decretada”, disse Brusadin, ao lado do vice-prefeito Juliano Abe e do secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, Daniel Teixeira de Lima.

A Serra do Itapeti possui 5,1 mil hectares. Do total, 97% da área está dentro no município de Mogi das Cruzes, enquanto 2% encontram-se em Suzano e 1%, em Guararema. A área abriga o Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello - Chiquinho Veríssimo, que é uma unidade de conservação integrante do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). O parque recebe visitas monitoradas mensalmente.

A programação do Junho Verde continua. Dentre as ações, no próximo dia 15 de maio, acontecerá a reinauguração do Viveiro de Mudas do Parque Leon Feffer, com o objetivo de produzir mudas para arborização da cidade. No sábado, dia 16, a partir das 8 horas, será realizada a Caminhada Ecológica, entre o Parque Centenário e o Parque Municipal, incluindo uma trilha de 1,5 km por dentro da mata.