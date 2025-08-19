Crianças da Emeb Juracy Cruz se divertem em passeio ao Blue Beach Park

As crianças da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Juracy Cruz, viveram um momento de muita alegria e diversão na última segunda-feira (18). O projeto “Escola Fora da Escola” levou os estudantes para conhecer o “Blue Beach Parque”, um parque aquático que fica localizado em Suzano.

O objetivo da ação é trazer mais interação e socialização, promovendo o desenvolvimento integral do aluno e enriquecendo a aprendizagem por meio de experiências concretas e divertidas.

Além de brincarem nas piscinas do parque, os alunos puderam passar por circuitos de aprendizagem com diferentes temáticas, como a área dos dinossauros, onde aprenderam um pouco sobre cada espécie, caçaram ovos e aprenderam sobre o respeito às diferenças, as formas de tratamento de água usadas no parque e o cuidado com a natureza. Os estudantes também receberam orientações com a equipe de bombeiros do parque sobre quais bóias eram mais seguras e o cuidado ao entrar na piscina.

Este é um projeto chefiado pela diretora do Blue Beach Park e filha do patrono da escola, Milene, que premiou a unidade escolar com um quadro do patrono Dr. Juracy Cruz cedeu o parque para as 460 crianças da Emeb passarem o dia.

“Não é sempre que se tem uma oportunidade dessas, então eu quero aproveitar bastante e brincar em todos os brinquedos do parque”, relatou Isabelly, aluna da Emeb Juracy Cruz.