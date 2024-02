Crianças de 10 e 11 anos começam a ser vacinadas contra a Dengue em Ferraz de Vasconcelos

Alívio e cuidado. Estas foram as sensações de alguns pais após acompanharem filhos e netos vacinados, nas primeiras horas do dia desta terça-feira (20), em Ferraz de Vasconcelos. A cidade começou a imunizar as crianças de 10 e 11 anos no município, das 8 às 16 horas, em quatro polos de vacinação: as UBSs: CSII, Vila Margarida, Vila São Paulo e Vila Santo Antônio.

A manhã desta terça-feira foi para lá de especial para o metalúrgico Alex Dias Camargo, que levou o filho Miguel, de 11 anos, para ser o primeiro a ser vacinado contra a Dengue. A expectativa era muito grande e após a vacina, ele comemorou o reforço na prevenção: “Este é um cuidado que devemos ter, ainda mais pelo aumento dos casos e por vermos muitos mosquitos nesta época do ano”, afirmou ele.

O enfermeiro da UBS da Vila Margarida, Mateus Santos de Jesus, explicou que crianças de 10 e 11 anos fazem parte do grupo prioritário por recomendação do Ministério da Saúde nesta primeira fase. Quando mais doses chegarem ao município, a cobertura vai aumentando para uma faixa etária maior. Ferraz de Vasconcelos recebeu 4.994 doses do imunizante QDenga e dará para vacinar todas as crianças de 10 e 11 anos do município.

A artesã Evelyn Aparecida dos Santos também levou o filho Kauan para ser vacinado e que alívio: “Graças a Deus, ele já está protegido”.

E se o pai não conseguiu levar pessoalmente, a vó Vera Silvia da Silva Negreiros, que mora no Jardim Temporim, levou o neto Lyon Gabriel de Negreiros Barbosa, de 11 anos: “Se a mãe está trabalhando, eu estou fazendo a minha parte e cuidando dele”.

A cidade montou quatro polos da vacinação para facilitar a imunização em toda a cidade, que acontece das 8 às 16 horas. O controle e a armazenagem dos imunizantes precisam ser seguidos à risca, conforme determinação dos órgãos de Saúde.

Para a vacina é necessário levar documento pessoal da criança com foto, além do cartão do SUS; carteirinha de vacinação e comprovante de endereço.

Com a campanha da vacinação já iniciada, a cidade reforçou as demais ações como o ‘Zap da Dengue’: um canal oficial da Prefeitura de Ferraz para o combate ao mosquito da Dengue. A população poderá tirar dúvidas ou denunciar os locais de proliferação do mosquito pelo telefone (11) 4674-3458. São recebidos apenas mensagens de texto e fotos.

As ações de combate ao Aedes aegypti, como visitas e vistorias nas casas, eliminação de focos do mosquito e identificação dos pontos com incidência elevada do vetor são intensificadas em toda a cidade.