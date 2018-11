Crianças de Poá conquistam 2º lugar em concurso nacional de vídeos

A Associação Grupo Esperança, que atua a cerca de 15 anos, pelos direitos das crianças e dos adolescentes está em festa; um grupo de crianças atendidas pela associação participou e venceu em 2 º lugar o concurso da Rede ‘Não Bata Eduque’, que mobilizou crianças e jovens de todo o Brasil para a criação de vídeos com o tema ‘Na palma da sua mão tem carinho e atenção?’

O concurso nacional previa a criação de vídeos com até 2 minutos de duração que atendessem ao tema e provocassem reflexões sobre a violência doméstica as quais as crianças são expostas e em favor de uma cultura de paz. Orientados pelo oficineiro Rodrigo Condesso Nicodemo as crianças escreveram o roteiro, escolheram elenco, figurino e locação para a realização do vídeo que acabou escolhido como o 2º melhor do concurso. Como prêmio o grupo receberá a quantia de 1.000 reais que será dividido igualmente entre todos os participantes.

A cerimônia de premiação acontecerá nesta quarta, dia 28, das 14h às 17h30, no auditório da Universidade Veiga de Almeida no Rio de Janeiro, e contará com a presença de uma das jovens do Grupo, sua mãe e o oficineiro responsável. Os custos serão arcados pela organização do evento. Como nem todas as crianças poderão ir o Grupo planeja gravar toda a viagem e realizar uma festa para as demais crianças no próximo mês.

O objetivo do concurso é retratar a resolução pacífica de conflitos entre adultos, crianças e adolescentes, pela perspectiva infantojuvenil, com a expressão de suas opiniões, anseios e angústias. De acordo com o mais recente Dossiê Criança e Adolescente, lançado pelo Instituto de Segurança Pública, 50,3% de crianças e adolescentes vítimas de violências física, psicológica e sexual foram expostos ao perigo por familiares dentro de casa. O resultado mostra a importância e urgência da discussão, explorando o ponto de vista dos diferentes atores envolvidos nos conflitos.

A Rede Não Bata, Eduque ,foi criada com o intuito de contribuir para fim da prática dos castigos físicos e humilhantes, seja no meio familiar, escolar ou comunitário e teve papel fundamental na implementação da ‘Lei Menino Bernardo’.

A Lei Menino Bernardo (13.010/2014) foi sancionada em 26 de junho de 2014, após quatro anos de tramitação no Congresso. Altera o Estatuto da Criança para estabelecer o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante.

Seu nome alude ao caso de Bernardo Boldrini, um menino de 11 anos que foi assassinado onde morava em Três Passos (RS). Vídeos do acervo pessoal da família mostram Bernardo sendo maltratado pelo pai e pela madrasta que, segundo as investigações, ministraram superdosagem de sedativo ao menino. O caso chocou a opinião pública e levantou o debate sobre a prevenção das violências contra crianças e adolescentes no seio familiar.

A ‘Associação Grupo Esperança – Crianças, mãos e mentes em ação’ foi fundada em 21 de Janeiro de 2004 e tem como valores a Promoção e defesa dos direitos humanos, Participação infantojuvenil, Convivência familiar e comunitária, Valorização da Diversidade, Livre acesso às artes e a Cultura, Práticas e atitudes sustentáveis; e trabalha para potencializar as capacidades das crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade social, visando favorecer seu desenvolvimento e fortalecer seus vínculos.