Crianças do Taboão são beneficiadas com projeto de musicalização realizado pela Orquestra Sinfônica

O projeto “Núcleos Musicais: Novas Sonoridades para Bairros Periféricos” promovido pela Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes tem transformado a vida de cerca de 100 crianças do bairro do Taboão que participam de aulas de musicalização no contraturno escolar. Pelo projeto elas têm a oportunidade de vivenciar a arte da música, com aulas teóricas e práticas, que são ministradas por quatro professores de música.

As aulas acontecem em núcleos musicais formados em duas escolas municipais do bairro: E.M. Prof.ª Wilma de Almeida Rodrigues e a E.M. Rural Kaoru Hiramatsu. Os encontros são realizados sempre duas vezes na semana, ofertando experiências que enriquecem o conhecimento e ajudam na construção do “eu” das crianças.

“A arte e a prática musical são compreendidas como um poderoso instrumento de transformação individual e de desenvolvimento de crianças e jovens. A música transforma o indivíduo de dentro para fora, e nada melhor do que oferecer isso para nossas crianças, que estão em um processo de crescimento e descobertas”, destaca o diretor artístico Lelis Gerson, coordenador do projeto.

O projeto “Núcleos Musicais: Novas Sonoridades para Bairros Periféricos” de 2023 teve início em agosto e será concluído em junho de 2024. Ele é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes (LIC), nº 545, com patrocínio da AGESTAB (Associação Gestora do Distrito Industrial do Taboão) e Itaquareia (Indústria Extrativa de Minérios Ltda) – junto com o Instituto Itaquareia

“Sabemos que, por mais que os pais ou responsáveis tenham interesse em oferecer essa vivência para os seus filhos, a distância se torna um impecilho. Por isso, o ‘Núcleos Musicais: Novas Sonoridades para Bairros Periféricos’ quebra essa barreira, e nos permite levar a música para a criança e/ou jovem onde ele está”, ressalta Lelis.

Continuidade nas escolas

Este é o segundo ano do projeto Núcleos Musicais: Novas Sonoridades para Bairros Periféricos’. Ano passado ele já aconteceu nessas escolas do Taboão, beneficiando outras 250 crianças. Também foi realizado graças ao incentivo da LIC, com patrocínio da AGESTAB. “É um projeto que queremos dar continuidade e também expandir para outros bairros mais periféricos e vulneráveis da nossa cidade. “A música pode se tornar a porta de entrada para novas oportunidades. Pesquisas sempre mostram que a camada da sociedade mais desfavorecida de acesso aos bens e atividades culturais, é repleta de dons e talentos e que só precisam de oportunidades para demonstrarem isso”, finaliza o coordenador do projeto, Lelis Gerson.