Crise do coronavírus prejudica atendimentos na AACD e afeta 80 pacientes do Alto Tietê

O número de atendimentos aos pacientes na AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) será reduzido a partir desta quarta-feira, 18. A informação foi dada pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), que suspendeu os eventos, palestras e campeonatos esportivos programados para esse primeiro semestre.

Na AACD, a redução no atendimento neste primeiro momento, vai atingir cerca de 80 pacientes, o que equivale a 30% do total de pessoas do Alto Tietê assistidos pela entidade. A suspensão das consultas e terapias engloba pacientes com mais de 60 anos (ou com acompanhantes a partir de 60 anos) e aqueles que apresentam quadro de saúde mais grave, conforme determinação da entidade para todas suas unidades.

Para os demais pacientes, a partir de hoje não será obrigatória a presença de pacientes em nenhuma consulta ou terapia, sendo que as faltas serão justificadas. A parceria do CONDEMAT com a AACD atende aos municípios de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano.

Nas duas Residências Terapêutias (RTs) mantidas pelo CONDEMAT nas cidades de Mogi das Cruzes e Suzano para pacientes psiquiátricos, o funcionamento segue normalmente, com reforço nas medidas preventivas.

As reuniões presenciais das Câmaras Técnicas foram substituídas por discussões onlines, através dos grupos de whatsapp, com prioridade para as áreas que estão envolvidas diretamente nas medidas adotadas pelos municípios na prevenção do coronavírus, como Educação e Saúde.

Na programação suspensa pelo CONDEMAT estão a 3ª Taça de Futsal, que teve apenas a primeira rodada disputada; a 3ª Taça de Futebol, prevista para começar em abril; o Fórum de Desenvolvimento em comemoração aos 10 anos do consórcio; e o Sabores do Alto Tietê promovido pelo Conselho dos Fundos Sociais. As palestras e cursos também estão suspensos por tempo indeterminado.