Cufa de Ferraz realiza evento no Dia da Favela

Em comemoração ao Dia da Favela, o Servo GDS, presidente da CUFA Alto Tietê, promoveu um evento no Morro do Piolho, neste sábado (4), em Ferraz de Vasconcelos. A celebração reuniu milhares de pessoas e ofereceu uma série de serviços sociais, distribuição de lanches e refrigerantes, além de muita música ao vivo com artistas dos gêneros rap, samba e funk.

O Dia da Favela, foi instituído como uma forma de lembrar, celebrar e alertar sobre as lutas enfrentadas pelos moradores dessas regiões. O evento, realizado com a comunidade, teve como objetivo trazer as comemorações às periferias da cidade e destacar seus habitantes como protagonistas, dando visibilidade, apoio e fortalecendo a história de resistência das favelas.

"Celebramos a data, não pelo fato das favelas existirem mas pela potência, resiliência, representatividade, capacidade empreendedora e força cultural existentes nela.", afirma o Servo GDS.

O evento no Morro do Piolho recebeu aproximadamente 4.500 pessoas ao longo do dia. Além dos serviços sociais e distribuição de alimentos, o público desfrutou de apresentações de diversos artistas renomados, incluindo Ndee Naldinho, Mc Nego Blue, Mc Natinho, Micke Tranbiks, Ratho ZL, Dj Samuka, Nice Garcia, Kristal Oliveira, Mc Baleia, Tchelo Ap, Mc Nego ZN, Branco do Rap, Two LokoR, Batalha da Esperança e muitos outros. O artista Val OPNI também marcou presença.