Cuida+Mogi estará no Conjunto Santo Ângelo neste sábado

Neste sábado (15), as equipes do Departamento de Limpeza Pública do município estarão no Conjunto Santo Ângelo, para mais um Cuida+Mogi. Como em todos os sábados, o mutirão reunirá serviços de varrição, roçada, raspagem e retirada de lixo e entulho.

Serão atendidas aproximadamente 20 vias públicas, incluindo ruas como Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora da Glória, Santa Luzia, Santa Bárbara, Santa Zita, São Tomé, São Marcelo, São Geraldo, São Domingos, São Simão e São Camillo de Lélis.

A Operação Cata-Tranqueira e Cata-Pneus também vai atuar neste sábado, recolhendo, a partir das 7 horas, móveis velhos e materiais inservíveis nos seguintes locais: Jardim Layr I, II e III, Jardim Aeroporto I, II e III, Jardim Santos Dumont I, II e III, Conjunto Santo Ângelo, Conjunto Residencial Bosque de São Francisco e Conjunto Residencial Bom Pastor.

Os moradores desses locais que possuem itens para descarte, logo, devem deixar o material na calçada em frente às suas casas ou prédios nos primeiros minutos da manhã, para que possam ser recolhidos pelos caminhões da Operação.

No último final de semana, as equipes de limpeza pública estiveram em parte do Mogilar e Vila Nova Mogilar, onde executaram raspagem de 31,4 mil metros lineares de guias, capina de 31,4 mil metros quadrados de áreas municipais e a retirada de 19 toneladas de lixo e entulho provenientes do descarte irregular.

O Cuida+Mogi é um programa de manutenção e zeladoria urbana, que tem como intuito manter os bairros da cidade em boas condições de forma contínua, evitando que o cidadão precise acionar a Prefeitura para sanar eventuais problemas. Paralelamente, as equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos atendem às demandas registradas pela população via Ouvidoria Geral.

Em 2017, o Cuida+Mogi atendeu a um total de 81 bairros, com 66 mutirões de limpeza pública. O programa, que foi implantado em fevereiro de 2017, vem recebendo a aprovação da população da cidade. Até agora em 2018, já foram realizados 30 mutirões, que atenderam a 72 bairros e/ou localidades.

No serviço de raspagem de guias, o programa já alcançou 70,6% da meta prevista para o ano inteiro, de 956 mil metros lineares. Já a capina de áreas municipais já foi realizada em 853.770,54 metros quadrados, que corresponde a 69,7% da meta de 1.225 mil m². A recolha de lixo e descarte irregular, por sua vez, está em 68,2% de conclusão para o ano, com 579,5 toneladas removidas, das 850 previstas.

Os cidadãos que quiserem solicitar serviços de manutenção em áreas públicas podem ligar no telefone 156, abrir um atendimento diretamente pelo site da Prefeitura ou ainda baixar o aplicativo Fala Mogi.