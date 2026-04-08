Cultura de Arujá apresenta espetáculo 'Cenas da Paixão' neste sábado (11)

A Prefeitura de Arujá, por meio da Secretaria de Cultura, realiza neste sábado (11), às 19h, o espetáculo teatral “Cenas da Paixão – Semeando o Amor”, no Estádio Municipal Armando Maiolino. A apresentação é gratuita, com entrada solidária de 1 kg de alimento não perecível.

A encenação vai contar com mais de 80 atores no palco e, somando a equipe de produção, envolve mais de 100 pessoas na realização. O espetáculo conta com a participação do ator Lucas Cabloco e grande elenco. Uma noite especial que promete emocionar o público com uma narrativa sobre fé e reflexão.

De acordo com a pasta, a peça revive os últimos momentos de Cristo na Terra e busca proporcionar uma experiência cultural e espiritual para toda a família, com cenários, figurinos e trilha sonora preparados especialmente para a apresentação.

O secretário municipal de Cultura, Rogério Pereira, destacou o trabalho envolvido na montagem do espetáculo. “É uma produção construída com muito planejamento e dedicação. Reunimos um grande elenco, equipe técnica e toda uma estrutura pensada para emocionar o público. É um trabalho coletivo que valoriza os artistas e fortalece a cultura da nossa cidade", afirmou.

O prefeito Luis Camargo também ressaltou a qualidade da apresentação, lembrando o sucesso das edições anteriores. “Assim como nos anos anteriores, o espetáculo tem um alto nível de produção e organização. É um momento especial para a cidade, vamos reunir familias em uma apresentação emocionante para todos”, disse.

O evento é uma realização da Prefeitura de Arujá, por meio da Secretaria de Cultura, em parceria com a Cia Arte Brasil. Os alimentos arrecadados serão destinados a ações sociais do município.

Serviço

Espetáculo: Cenas da Paixão – Semeando o Amor

Data: sábado (11)

Horário: 19h

Local: Estádio Municipal Armando Maiolino – Rua Maranhão, Jardim Planalto

Entrada: 1 kg de alimento não perecível