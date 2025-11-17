Cultura de Ferraz lança sambas-enredo para o Carnaval de 2026

A Secretaria de Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos realizou, no último domingo (16), o lançamento dos sambas-enredo para o carnaval 2026, na quadra da escola Bamba Querê.

As cinco escolas de samba ferrazenses se apresentaram durante o evento, cada uma com a sua temática de samba-enredo definida, como: Unidos de Bamba Querê (Amazonas: Deusas da vida, Guerreiras do Samba), Associação Cultural Esportiva União Castelo (Meu mundo colorido), Unidos da Vila Corrêa (Cultura é Agora), Unidos do Morro da Nove de Julho (Nove de Julho canta sua história e os encantos da sua gente) e Raízes (O canto da comunidade do Raízes).

Autoridades locais estiveram presentes no evento, entre elas a prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscilla Gambale, o deputado federal Rodrigo Gambale.

Segundo a secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto, a ação marca o retorno do carnaval ferrazense. “Estamos muito felizes com o retorno do Carnaval, principalmente com a homenagem da Unidos da Vila Corrêa, que irá cantar um samba-enredo falando sobre a nossa Secretaria de Cultura”, relatou.

Todas as agremiações estão se preparando para o desfile do carnaval de 2026.