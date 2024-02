Cultura de Ferraz oferta mais de 1.700 vagas para cursos e oficinas gratuitas

No intuito de atingir uma maior variedade de público, a Secretaria de Cultura e Turismo oferta mais de 1.700 vagas para cursos e oficinas no campo da música, dança, artesanato e artes cênicas. As atividades serão totalmente gratuitas e disponibilizadas nos equipamentos públicos da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos.

Os interessados poderão se inscrever em cursos como Ballet, Dança de Salão, Dança do Ventre, Sertanejo, FitDance, Street Dance, Ritmos, Jump Dance, Expressão Corporal, Fisioterapia de Grupo, dentre outros.

Na área da música, oficinas (teórico e prático) de teclado, violão, percussão, fanfarra, flauta doce, canto e coral estão à disposição da população ferrazense.

Pinturas em tecido, Macramê, Fuxico, Crochê, Boneca de Pano e Artes Manuais compõem as vagas voltadas ao Artesanato.

Toda a técnica de Teatro, que contempla a parte de Artes Cênicas, será trabalhada em um oficina teórico-prática aos participantes.

Vale salientar que todos os cursos foram planejados para atender todos os públicos, inclusive a Melhor Idade.

Mais informações, basta entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo pelo número 4677-7238.