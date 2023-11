Cultura de Ferraz promove 23ª Semana da Consciência Negra

Com oficinas artesanais temáticas, apresentações culturais e Praça de Alimentação de comidas típicas Afro, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com ONGs e grupos sociais afins, promoverá a 23ª Semana da Consciência Negra em 25 de novembro, das 14 às 20 horas, na Praça dos Trabalhadores, no Centro de Convenções. O evento será totalmente gratuito e livre para todas as idades.

O intuito do evento é relembrar a importância de refletir sobre a posição dos negros na sociedade civil, bem como o combate as desigualdades sociais e ao racismo.

Vale salientar que desde 2013 o Dia da Consciência Negra em Ferraz é feriado municipal pela Lei Nº 3.184, de 3 de outubro de 2013, e que a celebração da Semana festiva também tem apoio municipal embasada pela Lei N° 2.448/2002.

A programação será voltada à cultura Afro-brasileira com ênfase na atuação do movimento negro ferrazense e suas conquistas, dentre elas, a instituição do Programa de Assistência Integral às pessoas portadoras de traços falciforme ou anemia falciforme (Lei N° 2.611, de 2 de maio de 2005) e, da Criação do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial de Ferraz de Vasconcelos (Lei N° 3.472, de 30 de agosto de 2022).

A identidade do povo negro de Ferraz de Vasconcelos será evidenciada com uma vasta programação, a saber:

14 horas – DJ Black Music, Jazz e Blues;

14h15 – Grupo de Zumba;

14h30 – DJ Black Music, Jazz e Blues;

15 horas – Samba na Palavra;

16 horas – Bateria Sobrenatural e Amigos do Sat;

16h40 – Capoeira e apresentação de Maculelê;

17h10 – ONG Oiaeu com grupo infantil de dança Afro e percussão;

17h40 – Desfile Afro Zuhri;

18h10 – Formatura do curso de Maquiagem “Beleza Negra”, do Sebrae;

18h40 – Hip Hop com Micke Tranbiks e Ratho ZL;

19 horas – Batucada das Pretas;

20 horas – Baile Samba Rock com bailarinos.

A Praça dos Trabalhadores, no Centro de Convenções, está situada na Avenida Brasil, 1807, na região Central. Mais informações, basta entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo pelo número 4677-7238.